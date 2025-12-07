Джесси Лингард покидает ФК "Сеул" после двух сезонов

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард объявил о своём уходе из южнокорейского клуба ФК "Сеул" после взаимного расторжения контракта.

32-летний футболист перешёл в клуб К-лиги на правах свободного агента в феврале 2024 года и провёл за команду 66 матчей, забив 18 голов. Свой последний матч Лингард проведёт против "Мельбурн Сити" в Лиге чемпионов АФК в среду.

Лингард поблагодарил клуб и болельщиков в Instagram, назвав время в Южной Корее "невероятным" и отметив атмосферу, поддержку и страсть, которые он ощущал на протяжении двух лет.

ФК "Сеул" подтвердил, что футболист хочет продолжить карьеру на новом этапе. Хотя Лингард уходит без трофеев, он помог команде занять четвёртое место в первом сезоне - лучший результат клуба с 2019 года, а в 2025 году клуб завершил чемпионат на шестом месте.

Несмотря на трудное начало из-за травмы, Лингард со временем стал влиятельной фигурой и даже носил капитанскую повязку. Его следующий клуб пока не объявлен.