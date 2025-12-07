Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 101.05 - 101.95

Джесси Лингард покидает ФК "Сеул" после двух сезонов

234  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард объявил о своём уходе из южнокорейского клуба ФК "Сеул" после взаимного расторжения контракта.

32-летний футболист перешёл в клуб К-лиги на правах свободного агента в феврале 2024 года и провёл за команду 66 матчей, забив 18 голов. Свой последний матч Лингард проведёт против "Мельбурн Сити" в Лиге чемпионов АФК в среду.

Лингард поблагодарил клуб и болельщиков в Instagram, назвав время в Южной Корее "невероятным" и отметив атмосферу, поддержку и страсть, которые он ощущал на протяжении двух лет.

ФК "Сеул" подтвердил, что футболист хочет продолжить карьеру на новом этапе. Хотя Лингард уходит без трофеев, он помог команде занять четвёртое место в первом сезоне - лучший результат клуба с 2019 года, а в 2025 году клуб завершил чемпионат на шестом месте.

Несмотря на трудное начало из-за травмы, Лингард со временем стал влиятельной фигурой и даже носил капитанскую повязку. Его следующий клуб пока не объявлен.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453223
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  