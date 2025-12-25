В КР с 2026 года увеличат выплаты многодетным семьям в горах

На IV Народном курултае президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров обозначил демографию как один из ключевых факторов устойчивости и долгосрочного развития страны.

Глава государства отметил, что демографические процессы напрямую влияют на экономику, социальную сферу и вопросы национальной безопасности. По его словам, снижение рождаемости и старение населения неизбежно ведут к ослаблению потенциала государства.

В этой связи, как подчеркнул президент, принято решение о расширении мер государственной поддержки многодетных семей, в первую очередь проживающих в горных и труднодоступных районах.

Садыр Жапаров сообщил, что начиная с 1 января 2026 года для таких семей будут предусмотрены значительные денежные выплаты при рождении детей. Размер поддержки будет зависеть от количества детей в семье:

за рождение четвёртого ребёнка предусмотрена выплата в размере 100 тысяч сомов;

пятого - 600 тысяч сомов;

седьмого - 1 миллион сомов;

восьмого - 1 миллион 200 тысяч сомов;

девятого - 1 миллион 500 тысяч сомов;

за десятого и каждого последующего ребёнка - 2 миллиона сомов.

Президент отметил, что подобные решения ранее не принимались и требуют серьёзных бюджетных ресурсов, однако подчеркнул, что такие расходы являются инвестицией в будущее страны и продиктованы текущими демографическими вызовами.