Погода
$ 87.39 - 87.76
€ 101.05 - 101.95

"Долина ветров": дети Баткена, которые растут в разлуке

157  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальном музее истории Кыргызской Республики в Бишкеке открылась фотовыставка "Долина ветров" документального фотографа Данила Усманова. Проект посвящён детям Баткенской области, которые живут с родственниками, пока их родители находятся на заработках за границей. Ранее экспозиция была представлена в Баткене, в столице она будет открыта до 28 декабря.

Проект был реализован посольством Франции и Гёте-Институтом в рамках проекта франко-германского культурного института, а также в рамках международного фестиваля Гёте-Института в азиатских странах "Solitude, Loneliness, Freedom" ("Одиночество, изоляция, свобода").

Данил Усманов рассказал журналистам о концепции проекта:

"В рамках этого проекта мы подумали, что тема миграции детей-иммигрантов очень хорошо подойдет. И получается выставка про детей, у которых родители уехали в трудовую миграцию.

И я решил сфокусироваться на Баткенскую область, которая "стареет", и там есть проблемы с работой и др.

Сейчас, конечно, стараются разобраться, внедряют капельное орошение и привлекают людей обратно, но проблема миграции всё равно присутствует, и люди уезжают. Им приходится оставлять детей дома с бабушкой и дедушкой или с родственниками.

Я просто хотел зафиксировать такой срез эпохи жизни, как люди живут, и как бы дать возможность детям самим рассказать о своей жизни, показать".

Он добавил, что у проекта есть планы международных показов:

"Если всё удачно сложится, то мы на фестиваль в Берлин попадём, вот в рамках этого общего проекта, а также в Париж", - сообщил Усманов.

"Это актуальная тема не только для Кыргызстана"

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фай рассказал VB.KG о поддержке выставки:

"Мы открываем выставку во второй раз. В октябре мы открыли её в Баткене. Выставка рассказывает о жизни жителей Баткана, особенно о семьях, где родители эмигрировали, в частности в Россию. Как они переживают эту ситуацию? Как переживают её бабушки, дедушки и дети? Это очень актуальная тема сегодня не только в Кыргызстане, но и во всём мире. Мы рады придать ей художественное выражение. Будут и другие франко-немецкие проекты не только в Бишкеке, но также в регионах, потому что мы хотим говорить и о других регионах Кыргызстана. Это проект франко-немецкого культурного сотрудничества, который развивается, и мы счастливы показать европейский интерес к Кыргызстану".

Дипломат добавил о сотрудничестве с музеем:

"Для меня большая честь быть сегодня удостоенным наградой Национального исторического музея. Я очень тронут, потому что у нас очень динамичное сотрудничество с музеем. Мы будем помогать им переводить аудиогиды и каталоги на французский язык, чтобы предоставить франкоязычной аудитории более широкий доступ к коллекции этого национального сокровища. Лично у нас уже много лет очень тесные и дружеские отношения с дирекцией музея. Мы продолжим сотрудничество с крупнейшим культурным учреждением страны", - сказал посол.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453233
Теги:
Баткенская область, выставка, дети, посольство, трудовая миграция, фотография, Франция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  