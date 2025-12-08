"Долина ветров": дети Баткена, которые растут в разлуке

В Национальном музее истории Кыргызской Республики в Бишкеке открылась фотовыставка "Долина ветров" документального фотографа Данила Усманова. Проект посвящён детям Баткенской области, которые живут с родственниками, пока их родители находятся на заработках за границей. Ранее экспозиция была представлена в Баткене, в столице она будет открыта до 28 декабря.

Проект был реализован посольством Франции и Гёте-Институтом в рамках проекта франко-германского культурного института, а также в рамках международного фестиваля Гёте-Института в азиатских странах "Solitude, Loneliness, Freedom" ("Одиночество, изоляция, свобода").

Данил Усманов рассказал журналистам о концепции проекта:

"В рамках этого проекта мы подумали, что тема миграции детей-иммигрантов очень хорошо подойдет. И получается выставка про детей, у которых родители уехали в трудовую миграцию.

И я решил сфокусироваться на Баткенскую область, которая "стареет", и там есть проблемы с работой и др.

Сейчас, конечно, стараются разобраться, внедряют капельное орошение и привлекают людей обратно, но проблема миграции всё равно присутствует, и люди уезжают. Им приходится оставлять детей дома с бабушкой и дедушкой или с родственниками.

Я просто хотел зафиксировать такой срез эпохи жизни, как люди живут, и как бы дать возможность детям самим рассказать о своей жизни, показать".

Он добавил, что у проекта есть планы международных показов:

"Если всё удачно сложится, то мы на фестиваль в Берлин попадём, вот в рамках этого общего проекта, а также в Париж", - сообщил Усманов.

"Это актуальная тема не только для Кыргызстана"

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фай рассказал VB.KG о поддержке выставки:

"Мы открываем выставку во второй раз. В октябре мы открыли её в Баткене. Выставка рассказывает о жизни жителей Баткана, особенно о семьях, где родители эмигрировали, в частности в Россию. Как они переживают эту ситуацию? Как переживают её бабушки, дедушки и дети? Это очень актуальная тема сегодня не только в Кыргызстане, но и во всём мире. Мы рады придать ей художественное выражение. Будут и другие франко-немецкие проекты не только в Бишкеке, но также в регионах, потому что мы хотим говорить и о других регионах Кыргызстана. Это проект франко-немецкого культурного сотрудничества, который развивается, и мы счастливы показать европейский интерес к Кыргызстану".

Дипломат добавил о сотрудничестве с музеем:

"Для меня большая честь быть сегодня удостоенным наградой Национального исторического музея. Я очень тронут, потому что у нас очень динамичное сотрудничество с музеем. Мы будем помогать им переводить аудиогиды и каталоги на французский язык, чтобы предоставить франкоязычной аудитории более широкий доступ к коллекции этого национального сокровища. Лично у нас уже много лет очень тесные и дружеские отношения с дирекцией музея. Мы продолжим сотрудничество с крупнейшим культурным учреждением страны", - сказал посол.