ФИФА провела жеребьёвку ЧМ-2026: определены все 12 групп

В Вашингтоне, в центре имени Джона Кеннеди, состоялась финальная жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир впервые пройдет с участием 48 сборных, распределённых по 12 группам (A–L).

Хозяева мундиаля - США, Канада и Мексика - были заранее размещены в группы D, B и A соответственно.

В жеребьёвке приняли участие ведущие сборные мира. Аргентина, действующий чемпион, оказалась в группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Бразилия сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии. В разных группах также оказались Испания, Германия, Франция, Португалия, Англия и Нидерланды.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, а полный календарь матчей был опубликован сразу после жеребьёвки. Несколько мест в группах пока остаются за сборными, которые определятся в стыковых матчах.

Скандальный момент произошёл во время церемонии: тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони попросили надеть перчатки при касании трофея, что вызвало резонанс. Позже руководство ФИФА принесло официальные извинения.

Чемпионат мира впервые пройдет одновременно в трёх странах и станет крупнейшим в истории турнира.