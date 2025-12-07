Погода
Александр Крестинин покинул "Худжанд" после окончания контракта

- Самуэль Деди Ирие
Главный тренер Александр Крестинин завершил работу с таджикским футбольным клубом "Худжанд" после нескольких месяцев сотрудничества. Контракт специалиста истёк, и стороны решили его не продлевать. Ранее в сентябре тренер уже подавал в отставку, но руководство клуба отказалось её принимать.

Сезон для "Худжанда" был непростым: команда сохранила пятое место в чемпионате Таджикистана на фоне травм, кадровых перестановок и нестабильности состава.

Крестинин, известный российский специалист, ранее работал со сборной Кыргызстана, выводил её на Кубок Азии и выигрывал национальные титулы с клубом "Дордой". Тренер подтвердил, что рассматривает новые предложения и ищет взаимовыгодное сотрудничество.

С 2018 по 2025 год "Худжанд" сменил уже восьмого главного тренера, что отражается на стабильности команды и остаётся главной задачей клуба перед новым сезоном.


