Кори Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых теннисисток 2025 год

В 2025 году американка Кори Гауфф стала самой высокооплачиваемой теннисисткой мира, заработав 31 миллион долларов. Из этой суммы 8 млн составили призовые за турниры, а 23 млн долларов - доход от спонсорских контрактов.

На втором месте оказалась белорусская спортсменка Арина Соболенко с 30 млн долларов (15 млн - призовые, 15 млн - спонсорские соглашения). Замыкает тройку польская теннисистка Ига Швёнтек с 23,1 млн долларов (10,1 млн призовых и 13 млн от рекламных контрактов).

Другие участницы топ-10:

Чжэн Циньвэнь (Китай) - 20,6 млн долларов (1,6 млн призовых + 19 млн спонсорские контракты)

Кейтлин Кларк (США) - 16,1 млн долларов (0,114 млн призовых + 16 млн от спонсоров)

Нелли Корда (США) - 13,8 млн долларов (2,8 млн призовых + 11 млн спонсорских контрактов)

Мэдисон Киз (США) - 13,4 млн долларов (4,4 млн призовых + 9 млн от спонсоров)

Елена Рыбакина (Казахстан) - 12,6 млн долларов (8,6 млн призовых + 4 млн от спонсоров)

Наоми Осака (Япония) - 12,5 млн долларов (2,5 млн призовых + 10 млн спонсорских контрактов)

Винус Уильямс (США) - 10,2 млн долларов (0,219 млн призовых + 10 млн от спонсоров)

Sportico отмечает, что для большинства топ-игроков основным источником дохода являются рекламные контракты. Так, у Чжэн Циньвэнь почти 19 млн из 20,6 млн долларов поступило от спонсоров, а у Кейтлин Кларк практически весь заработок составляют рекламные соглашения.

Эксперты подчеркивают, что теннис остаётся одной из самых коммерчески привлекательных дисциплин для женщин, где успешная карьера и популярность на корте напрямую влияют на финансовые показатели спортсменок.