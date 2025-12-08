Мохамед Салах сомневается в будущем в Ливерпуле после скамейки запасных

Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что чувствует себя "брошенным под автобус" после того, как оказался на скамейке запасных в третьем матче подряд, включая ничью с Лидсом (3:3). Египетский форвард подверг сомнению своё будущее в клубе и намекнул на возможный уход в январское трансферное окно.

"Третья игра на скамейке за всю карьеру. Я очень разочарован. Я сделал много для клуба, особенно в прошлом сезоне, а сейчас не понимаю, почему сижу на скамейке", - сказал Салах.

Форвард, четырежды лучший бомбардир Премьер-лиги и обладатель наград PFA и FWA, добавил, что отношения с тренером Арне Слотом изменились: "Раньше у нас были хорошие отношения, а теперь их нет. Кажется, кто-то не хочет видеть меня в клубе".

Салах забил всего четыре гола в сезоне и подвергался критике за оборонительную работу, однако подчеркнул, что он не является причиной слабого старта команды. Форвард отметил, что после домашнего матча с Брайтоном отправится в сборную Египта на Кубок африканских наций, а дальнейшие шаги в Ливерпуле пока остаются неизвестными.