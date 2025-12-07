"Интер Майами" выиграл Кубок MLS: Месси помог команде обыграть "Ванкувер"

"Интер Майами" стал победителем Кубка MLS, обыграв в финале "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3-1 на стадионе Чейз. Все три гола команды были подготовлены с участием Лионеля Месси, решающий мяч в своей карьере забил Родриго Де Пауль на 71-й минуте.

Счет открылся автоголом "Ванкувера", созданным благодаря точной игре Месси. Во втором тайме команда "Ванкувер Уайткэпс" сравняла счет после удара по воротам, который прошел мимо голкипера "Майами" Рокко Риос Ново. Де Пауль воспользовался потерей мяча соперником и вывел "Интер Майами" вперед, а Тадео Аленде закрепил победу в компенсированное время после еще одной передачи Месси.

Хотя "Ванкувер" контролировал большую часть первого тайма и создавал опасные моменты, опыт "Майами" и влияние Месси оказались решающими. Эта победа стала первым Кубком MLS в истории клуба и завершила эпоху Чейз Стэдиум перед переездом команды в Miami Freedom Park в следующем сезоне.

Победа также стала символическим прощанием с ветеранами клуба Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, которые праздновали вместе с Месси и владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом.