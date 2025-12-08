Президент НАН КР Абдрахматов: Только диалог спасет мир от апокалипсиса

Одним из главных событий в стране в последние дни стал научный форум, прошедший в Академии наук Кыргызстана на тему "От конфликта – к диалогу культур и цивилизаций: вопрос безопасности и устойчивого развития". Площадка объединила более 100 участников. Тема настолько актуальна в нашем меняющемся мире как в стране, так и за рубежом, что заинтересовала известных ученых, политиков, политологов и экспертов по вопросам конфликтологии, государственных и общественных деятелей, представителей ПРООН и международных организаций. Во время большого диалога участники делились мнениями, как Кыргызстану, другим странам строить свое будущее в условиях постоянных вызовов, как выстраивать гармоничный путь, особенно в международных отношениях, чтобы избежать конфликтов и столкновений.

Форум официально открыл президент Академии наук Канатбек Абдрахматов. В своем выступлении он поддержал тезис о том, что общество, в котором не приемлют культуру диалога, находится в опасности. В условиях современных глобальных трансформаций страны переживают множество внутренних противоречий и международных конфликтов, на которые надо оперативно реагировать, чтобы они как можно меньше принесли вреда народам. И важным связующим звеном в этом цивилизационном разломе он назвал умение выстраивать диалог.

"И наш форум открывает пространство для экспертного диалога в быстро меняющемся мире. Переход от конфликта к диалогу демонстрирует высокий уровень интеллектуальной культуры. Я глубоко убежден, что сегодняшнее мероприятие внесет свой вклад в укрепление единства, являющегося основой мира, и в устойчивое развитие Кыргызстана", - полагает Канатбек Абдрахматов.

"Понятия конфликт и диалог корреспондируются друг с другом. Конфликт неразрывно связан с вопросом безопасности, диалог – с устойчивым развитием, - продолжила эту мысль в интервью vb.kg доктор политических наук, философ Адаш Токтосунова, которая всю жизнь посвятила как раз диалогу - межкультурному, межстрановому, межрегиональному. Кстати, этот форум состоялся, в том числе и по ее инициативе, и был приурочен к юбилею ученого. Как пошутил один из ее коллег, "наша Адаш Искендеровна умело наладила диалог между своей научной деятельностью и бытием".

"В условиях, когда наблюдается мировой жуткий кризис диалога, когда одновременно происходят восемь войн, наше общество встревожено, что какие-то мировые катаклизмы могут прийти к нам. И я поставила себе задачу, как нам, кыргызам, не просто выжить в этих условиях, не просто смотреть, с кем мы должны быть, а созидать, идти к устойчивому развитию и надеяться на будущее. То есть дать народу "дорожную карту". Вот для чего мы собрались на эту конференцию", - пояснила она.

"К сожалению, сегодня зачастую диалог заменяют пушки. Но это обязательно пройдет. Слово затмит их грохот", - уверен доктор политических наук Токон Мамытов.

Он напомнил множество исторических примеров, когда конфликты заканчивались диалогом, встречами и переговорами. "Но зачем доводить ситуацию до тяжелых конфликтов, в которых неизбежно страдают люди, когда можно запустить диалог. Для этого надо научить людей не только слушать, чтобы отвечать, но и слышать друг друга, чтобы понять даже закоренелого врага. Тема нынешней встречи актуальна, пожалуй, как никогда. Мир воюет: идут торговые, тарифные, санкционные, информационные войны, которые так или иначе затрагивают миллионы людей. Поэтому прежде чем вынуть пистолеты и запустить ракеты, лучше, наверное, поговорить", - считает известный политик.

Своими мыслями по этому вопросу поделился с vb.kg директор Института философии имени А.Алтымышбаева НАН КР, доктор философских наук Нур Саралаев. "ХХ век стал центром войн и конфликтов. И сейчас они продолжаются, но уже с использованием иных методов и подходов. Основным методом разрешения конфликтов считается диалог, имеющий исторические корни. Наша задача сегодня - показать, что представляют собой эти понятия – "конфликт" и "диалог", как пригласить людей сесть за стол переговоров, как человеку, политическому деятелю, имеющему свои национальные амбиции, взгляды на конфликтную ситуацию, отойти от болезненной точки зрения в пользу решения всех проблем конфликта. Необходимо расширять пространство диалога",- сказал доктор философских наук Нур Саралаев.

По его мнению, одним из позитивных примеров может служить урегулирование конфликта на кыргызско- таджикской границе мирным путем. Научное сообщество страны, как отметил профессор, предлагает ввести в высших учебных заведениях республики такой предмет, как конфликтология, а в средних учебных заведениях учащимся надо разъяснять, что представляют собой диалог и конфликты. А также ежегодно проводить научно-теоретическую конференцию по формированию культуры диалога и доверия для урегулирования конфликтов. Если существуют конфликты в обществе, в государстве, то, как считает директор Института философии, надо приглашать гуманистов и сесть за стол переговоров, чтобы решать вопросы, которые связаны с этим конфликтом.

Анализируя эти проблемы, доктор философских наук, заведующая отделением философии кыргызско-турецкого университета "Манас" Жылдыз Курманбетова, пояснила, конфликты и диалог – это не просто теоретическая проблема, это – веяние времени. Решение ее необходимо для выживания человечества. Человечество сегодня, по ее словам, находится не просто в кризисе, в котором оно бывало время от времени, а в глобальном кризисе. Это кризис основ бытия. А такие науки, как в частности философия, как раз централизуют взаимосвязь человека и общества, человека и природы, человека и бытия.

"Поэтому философия определяет стратегию развития этого мира, она делает акценты на то, что сегодня особенно важно и приоритетно для того, чтобы наше развитие было функциональным. Поэтому диалог на сегодняшний момент – это выход из сложившейся ситуации, из глубокого кризиса технологического детерминизма и функционализма, - отметила в интервью vb.kg Жылдыз Курманбетова. – Мы сейчас находимся на самом пике технологического детерминизма. Это есть следствие абсолютизации рационализма как образа мышления человека, а в данном случае человечества. И если мы не будем обращать на это внимание, то в ближайшее время можно сказать, что случится апокалипсис. Это реально может быть".

Но, как она подчеркнула, есть и второй путь, вторая возможность, когда с помощью диалога мы заново выстроим систему взаимосвязи человека абсолютно со всем, что его окружает. Поэтому тематика этой конференции востребована более десятилетий. "И как итог этого события – это выработка рекомендаций, которые сделаны и будут посланы руководству нашей страны и в ООН", - добавила известный философ.

Своими мыслями о необходимости мироустройства путем диалога поделился и общественный деятель, исследователь этно-экологической истории кыргызов Нарынбек Токтосунов. Он обратил внимание на то, что для разрешения конфликтов, которых во все времена хватало, которые продолжаются и сегодня, не обязательно драться, воевать, а надо максимально усилить диалог между противоборствующими сторонами.

"Очень важно уметь выслушать мнение каждой. Это, как показывает жизнь, непросто. Но иного выхода у человечества нет. До наших времен сохранилась народная мудрость - худой мир лучше доброй ссоры, даже плохие или не самые лучшие отношения лучше открытого конфликта. Мир неидеален, ситуации часто требуют уступок, но он всё равно предпочтительнее вражды. Лучше договориться, чем спорить до разрушения. И эта мудрость, ставшая пословицей, как и раньше, так и сегодня звучит как призыв к мирному решению конфликтов", - напомнил Нарынбек Токтосунов.

"Человечество сегодня сталкивается с различными вызовами и проблемами – экономическими, социальными, экологическими, климатическими, политическими и другими, которые не признают государственных границ, поскольку они стали глобальными. Мы также имеем большое культурное и этническое многообразие, которое также диктует свою ситуационную модель, где растут конкуренция за ресурсы, влияние. И все это формирует очень сложный и подвижный контекст, в котором традиционные методы урегулирования споров отходят на второй план. Сегодня очень актуально использовать гибридные методы урегулирования споров", - считает генеральный директор Центральноазиатского центра альтернативного разрешения споров, медиатор Эльвира Боромбаева.

Сейчас, как она сказала, популярен трек, когда переговоры, урегулирование споров по какой-то теме ведутся на уровне неправительственных организаций, с участием представителей госорганов, гражданского сектора, НПО, международных организаций. Такие большие группы способны решать сложнейшие споры. Это - один из действенных механизмов, который помог разрешить многие кризисные ситуации во всем мире.

Медиация, как подчеркнула медиатор Боромбаева, еще раз доказывает свою состоятельность, поскольку использует множество инструментов и механизмов, которые помогают упорядочить спор, найти точки соприкосновения всех, найти взаимовыгодные и взаимоприемлемые решения для всех сторон конфликта. То есть она сегодня стала мягким инструментом влияния и инструментом переговоров при всех конфликтах. Хотя медиаторы, как сказала Боромбаева, не любят слова "конфликт", они предпочитают говорить "вопрос".

"Я бы рекомендовала на основе своего опыта и опыта международного сообщества активнее развивать институт медиации в нашей стране. Радует, что Президент поддерживает его. В середине ноября он подписал новый закон о медиации, согласно которому инструмент медиации стал уже обязательным по всем видам гражданских споров в стране", - сказала Эльвира Боромбаева.

Она считает, что Бишкек может стать центром урегулирования споров, и он, по ее мнению, уже таковым становится благодаря тому, что в последние годы Кыргызстан усилил свою внешнюю политику и укрепил имидж страны на международной арене и может стать членом Совбеза ООН. Главы государств Центральной Азии поддержали кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Прошедший же научный форум, посвященный феномену диалога как методу изменения конфликтных отношений и создания более благоприятных условий для урегулирования конфликтов, позволит искать и находить совместные подходы к их решению.