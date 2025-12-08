Благодаря РКФР "Экопродукт Азия" расширил экспортные поставки

В город Шопоков на производство ОсОО "Экопродукт Азия" прибыл министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, где он ознакомился с текущим состоянием предприятия, ходом реконструкции и планами дальнейшего развития.Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза КР.

Руководство компании представило производственные площадки, зоны реконструкции, проекты новых цехов, складские помещения и лабораторию качества. Также была предоставлена информация о новом высокотехнологичном оборудовании, подготовленном к установке.

В ходе ознакомления была проведена дегустация ультрапастеризованного молока и соков прямого отжима собственного производства.

Торобаев высоко оценил качество продукции и отметил вклад предприятия в развитие перерабатывающей отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны.

Общий объем инвестиций в развитие предприятия составляет 9,622 млн долларов, из которых 43,88% - собственные средства компании, а 56,12% - финансирование Российско-Кыргызского фонда развития. После завершения модернизации производственная мощность достигнет до 40.000 тонн готовой продукции в год.

ОсОО "Экопродукт Азия" продолжает укреплять свои позиции на внутреннем рынке и расширять экспортные поставки, продвигая натуральную и качественную кыргызскую продукцию на мировые рынки.