Минсельхоз КР призывает строго соблюдать земельное законодательство

190  0
- Светлана Лаптева
Служба по контролю за использованием земли и воды при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает строго соблюдать земельное законодательство.

Земельные участки должны использоваться исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в правоустанавливающих документах.

В последнее время фиксируются случаи нецелевого использования земель, особенно порчи почв сельскохозяйственного назначения отдельными гражданами.

Это является грубым нарушением требований Земельного законодательства Кыргызской Республики. На сельскохозяйственных землях запрещается размещать кучу песка и гравия, осуществлять незаконное строительство, нарушать почвенный слой и совершать другие подобные действия. За такие нарушения предусмотрена серьёзная ответственность. Размер штрафов рассчитывается в зависимости от площади повреждённого участка.

Например:

  1. Пастбищные земли: ущерб за порчу 1 га пастбища может достигать примерно до 930 000 сомов.
  2. Покосные и поливные (орошаемые) земли: ущерб за порчу 1 га пашни может составлять до 8 500 000 сомов.
  3. Кроме того, нарушителю придётся за свой счёт восстановить земельный уча сток до первоначального состояния.
  4. Учитывая вышеуказанные факты, призываем ответственно и строго соблюдать требования земельного законодательства.


URL: https://www.vb.kg/453255
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
