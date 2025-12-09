Минсельхоз КР призывает строго соблюдать земельное законодательство

Служба по контролю за использованием земли и воды при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает строго соблюдать земельное законодательство.

Земельные участки должны использоваться исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в правоустанавливающих документах.

В последнее время фиксируются случаи нецелевого использования земель, особенно порчи почв сельскохозяйственного назначения отдельными гражданами.

Это является грубым нарушением требований Земельного законодательства Кыргызской Республики. На сельскохозяйственных землях запрещается размещать кучу песка и гравия, осуществлять незаконное строительство, нарушать почвенный слой и совершать другие подобные действия. За такие нарушения предусмотрена серьёзная ответственность. Размер штрафов рассчитывается в зависимости от площади повреждённого участка.

Например: