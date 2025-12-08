Погода
Фильм о защитнике Бресткой крепости из Казахстана показали в Москве

- Светлана Лаптева
Премьера документального фильма, посвященного 80-летию Великой Победы и героической обороне Брестской крепости "Цитадель" состоялась в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы.

"Для меня очень значимо представлять фильм в Музее Победы, мы здесь не первый фильм показываем. Здесь, несколько лет назад мы представляли фильм, который завоевал "Тэфи" - "Ржев. Прививка от войны". И мы решили, что такой проект как "Цитадель", а в нашем случае название "Цитадель" имеет двойной смысл – Брестская крепость и семья, должен быть представлен именно в Музее Победы", - сказал автор проекта, генеральный директор кинокомпании "Скайфест" Алексей Никулин.

Лента рассказывает о герое обороны Брестской крепости казахе Касыме Жарменове и его семье. Вместе с другими защитниками цитадели он 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел все ужасы нацистских концлагерей. Бежал и до мая 1945 года участвовал в партизанском движении на территории Чехословакии. После войны он вернулся в родной Шымкент и стал школьным учителем.

"В 2024 году я познакомился с известным в Казахстане тренером Денисом Жарменовым, который мне рассказал о свой семье. Оказалось, что его дед Касым Жарменов – герой обороны Брестской крепости в июне 1941 года, и в семье сохранились его воспоминания. Поскольку ни Денис, ни его сын Тимур никогда не были в Бресте, я предложил им отправиться в экспедицию по следам героического предка и снять об этом документальный фильм. Пройти по следам своего героического предка стало для наших героев способом лучше понять свою семейную историю, но и себя", - рассказал Алексей Никулин.

Главные герои фильма - внук Касыма Денис Жарменов и правнук Тимур - никогда не были на местах сражения своего деда и прадеда и в год 80-летия Великой Победы решили отправиться по его следам в Брестскую крепость. Для них эта поездка стала глубоким погружением в события прошлого.

"Фильм фантастический! Я помню обсуждение еще у нас в Россотрудничестве, когда коллеги приходили и рассказывали. История была захватывающая еще на стадии вот задумки проекта. Мне кажется, зритель у этой ленты будет и в России, и в Казахстане, и в Беларуси – она невероятно трогательная и важная для нашей исторической памяти", - сказал, открывая показ, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Документальное кино о Великой Отечественной войне действительно играет очень важную роль в сохранении исторической памяти и формировании мировоззрения молодого поколения. Оно помогает глубже понять события, происходившие на фронте и в тылу, раскрывает мужество и самоотверженность солдат, позволяет восстановить историческую правду и извлечь уроки из трагедии и героизма той эпохи. Сегодняшняя премьера посвящена защите Брестской крепости", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.

Он также напомнил о вкладе Казахстана в Великую Победу. На фронт из республики отправились более 1,3 миллиона человек – это пятая часть населения Казахстана. Свыше 100 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, более 500 человек удостоены звания Герой Советского Союза. Помогали жители Казахстана и в снабжении армии.

Организаторами выступили кинокомпания "Скайфест", Россотрудничество и Музей Победы. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Россотрудничества и Русского географического общества.

Перед премьерой фильма в Музее Победы прошла траурная церемония по возвращению на родину советских бойцов уроженцев Казахстана героически погибших в ходе Великой Отечественной войны и обнаруженных поисковыми отрядами России в этом году на территории Псковской области.

Источник: pobedarf.ru


