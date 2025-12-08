На границе Казахстана и Узбекистана скопилось 11 тысяч вагонов

На юге Казахстана около 11 тысяч гружёных вагонов скопились на границе с Узбекистаном. Большинство из них с зерном. Некоторые составы простаивают уже шестые сутки. Почему возник затор, съёмочной группе 24KZ объяснили в национальной компании "Қазақстан темір жолы".

На юге Казахстана образовался железнодорожный затор. На станции Шенгелды все приёмо-отправочные пути заполнены вагонами - они стоят буквально стеной. Почти такая же ситуация на станциях Жылга и Дарбаза. В сторону Узбекистана "застряли" более 11 тысяч вагонов, из них свыше пяти тысяч с зерном. Все ждут разрешения на отправку.

Габит Суюнов, руководитель станции "Дарбаза":

- На нашей станции "Дарбаза" поезда не должны задерживаться, их нужно отправлять дальше. Но из-за того, что станция "Сарыагаш" не принимает составы, нам сбрасывают все поезда сюда. Мы вынуждены нанимать охрану, сами тоже следим за грузами. Среди них есть транзитные. За просрочку предусмотрены штрафы, и ответственность ложится на нас. Некоторые составы простаивают по пять-шесть суток. В национальной компании "Қазақстан темір жолы" объясняют: узбекская железная дорога в последние недели принимает поезда, идущие в направлении станции "Сарыагаш", медленно.

Нурдаулет Байгазиев, директор филиала шымкентского отделения "КТЖ - грузовые перевозки": - Медленная выгрузка, объём очень большой. Зерна на этот год в сравнении с 2024 годом уже почти на миллион тонн больше. По общему количеству вагонов и поездов в 2024 году за 11 месяцев мы сдали на 20% больше. Это хороший объём, но зерно - сезонный груз. Все стараются осенью перевезти. Узбекская дорога сейчас развивает свою инфраструктуру.

Чтобы ускорить движение, КТЖ выделила Узбекистану свои локомотивы. Журналистам показали, как работает станция "Сарыагаш" в условиях повышенной нагрузки: операции ускорены, обработка идёт круглосуточно, чтобы вагоны не скапливались.

Катерина Попкова, корреспондент: - Без улучшения инфраструктуры, отмечают специалисты, исправить ситуацию будет сложно. По поручению Главы государства в Туркестанской области строят новые железнодорожные пути. Они позволят разгрузить станцию "Сарыагаш" на 40%. Тем временем в Мажилисе напомнили и о других проблемах отрасли.

Депутат Юлия Кучинская считает, что огромный транзитный потенциал Казахстана используется недостаточно. Фракция партии AMANAT подготовила поправки в законодательство.

Юлия Кучинская, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Считаем необходимым ввести чёткие, стабильные правила приоритизации грузов, обеспечить прозрачность распределения подвижного состава и технологических задержек. Сбалансировать ответственность сторон, исключив перекладывание на бизнес последствий технологических нарушений, созданных оператором. Оцифровать транспортные потоки и синхронизировать инфраструктурные и логистические операции, включая мониторинг приграничных узлов. Внедрить цифровые инструменты прогнозирования и мониторинга загрузки. В КТЖ уверяют: оптимизация логистики идёт постоянно, чтобы грузопотоки были стабильными и внутри страны, и на экспорт. По данным филиала шымкентского отделения, грузовые перевозки на юге страны в ближайшее время заработают в привычном ритме.