В Аламудунском районе выявили ущерб экологии на 7,1 млн сомов

В Аламудунском районе Чуйской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды при производстве песчано-гравийной смеси. Ущерб экологии предварительно оценён в 7,1 млн сомов.

Как сообщили в прокуратуре Аламудунского района, нарушения были выявлены в ходе проверки деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих промывку песчано-гравийной смеси в селе Кара-Жыгач. Речь идёт об ОсОО "С", "АКП", "ЖКД" и "АП".

По данным надзорного органа, предприятия осуществляли сброс загрязнённых сточных вод на землю без проведения фильтрационных и очистных процедур, что привело к загрязнению окружающей природной среды.

Согласно информации Регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по городу Бишкек и Аламудунскому району, размер ущерба составил 7,1 млн сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 298 (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) УК КР. В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.