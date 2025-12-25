Погода
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана

ГКНБ задержал президента Федерации кок-бору Кыргызстана Рамиса Джунусалиева по подозрению в крупном мошенничестве. По данным ведомства, задержанный прикрываясь якобы связями в органах ГКНБ, получил от руководителя одного из ОсОО 390 тысяч долларов.

Гражданин КР Дж.Р.М. был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 209 частью 4 пунктом 1 Уголовного кодекса КР (мошенничество) и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.

Подозреваемый под предлогом защиты от возможных проверок со стороны ГКНБ КР, ссылаясь на свои связи в органах национальной безопасности, получил от предпринимателя денежные средства в особо крупном размере.

В настоящее время по делу продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


