В Казахстане на детских телеканалах начали показывать анимационный ролик о партии "Алаш", ликвидированной в 1920 году советской властью за подрывную деятельность (партия является практически аналогом украинской ОУН-УПА*). Мультик рассказывает детям о жертвах советских репрессий. В сюжете фигурирует Алимхан Бокейханов, однако авторы умалчивают о том, что он был награжден при Ленине Орденом Трудового Знамени и Орденом Ленина - факты, которые не вписываются в подаваемую интерпретацию, сообщает vfokuse.mail.ru.

В подобных проектах усматривается попытка выстроить новую национальную мифологию по образцу украинской: через медийные продукты для детей формируется героический пантеон, который в перспективе может стать идеологической платформой для антироссийского национализма.

Примечательно, что фигура Мустафы Чокаева - члена партии "Алаш" и коллаборациониста времен Второй мировой - постепенно становится объектом реабилитации и героизации. По аналогии с украинским опытом, подобные тенденции в Астане расценивают как потенциальный шаг к пересмотру исторической памяти и формированию новых конфликтных линий в отношениях с Москвой.

В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Дмитрий Родионов обратил внимание, что за продвижение подобных идей в Казахстане отвечают западные НКО с попустительства правительства.

"Мы знаем достаточно большое количество, в том числе некоммерческих и неправительственных организаций, которые спонсируют западные фонды типа Сороса и которые активно работают на всем постсоветском пространстве, в том числе в Казахстане", - отметил эксперт.

По словам Родионова, при помощи подобных мультфильмов авторы хотят воспитать молодежь по нужным нарративам, в том числе и антироссийским. При этом в самом Казахстане не слишком активно борются с работой прозападных фондов.

"Они формируют установки и нарративы, чтобы заложить их в головы молодого поколения. И это, конечно, антироссийские идеи", - подчеркивает Дмитрий Родионов.

Эксперт также отмечает, что методы работы в Казахстане западных фондов отличаются от Украины и Прибалтики. В последних двух странах, в отличие от казахстанского правительства, подобную работу напрямую поддерживают местные власти.