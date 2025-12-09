В Бишкеке наградили победителей конкурсов по развитию кыргызского языка

Бишкек торжественно наградил победителей нескольких творческих и профессиональных конкурсов, организованных с целью распространения, популяризации и укрепления кыргызского языка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках мероприятия были подведены итоги следующих конкурсов:

-"Дилгир" – конкурс, направленный на выявление талантливых и активных учащихся, демонстрирующих высокие знания кыргызского языка;

-"Мыкты сабак" – конкурс лучших открытых уроков среди педагогов;

-"Мыкты кыргыз тил жана адабият кабинети" – конкурс на лучший кабинет кыргызского языка и литературы.

Победители всех номинаций награждены грамотами и ценными подарками от Департамента образования.

Отметим, что подобные конкурсы будут проводиться и далее для стимулирования интереса к кыргызскому языку и повышению качества преподавания.

Мероприятие прошло в теплой и торжественной атмосфере, объединив педагогов, учащихся и представителей системы образования, которые выразили готовность и дальше работать над укреплением позиций кыргызского языка в образовательных учреждениях столицы.