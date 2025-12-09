Погода
$ 87.40 - 87.75
€ 101.05 - 101.95

В Бишкеке наградили победителей конкурсов по развитию кыргызского языка

87  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкек торжественно наградил победителей нескольких творческих и профессиональных конкурсов, организованных с целью распространения, популяризации и укрепления кыргызского языка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках мероприятия были подведены итоги следующих конкурсов:

-"Дилгир" – конкурс, направленный на выявление талантливых и активных учащихся, демонстрирующих высокие знания кыргызского языка;

-"Мыкты сабак" – конкурс лучших открытых уроков среди педагогов;

-"Мыкты кыргыз тил жана адабият кабинети" – конкурс на лучший кабинет кыргызского языка и литературы.

Победители всех номинаций награждены грамотами и ценными подарками от Департамента образования.

Отметим, что подобные конкурсы будут проводиться и далее для стимулирования интереса к кыргызскому языку и повышению качества преподавания.

Мероприятие прошло в теплой и торжественной атмосфере, объединив педагогов, учащихся и представителей системы образования, которые выразили готовность и дальше работать над укреплением позиций кыргызского языка в образовательных учреждениях столицы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453292
Теги:
конкурс, кыргызский язык, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  