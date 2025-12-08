Индия усиливает экономическое сотрудничество с Юго-Восточной Азией, делая регион ключевым направлением своей внешнеторговой стратегии. Новый курс Индии отражает прагматичный и ориентированный на будущее подход, учитывая экономическую динамику АСЕАН, её стратегическое положение и устойчивые связи с крупнейшими мировыми державами. Для Нью-Дели это - возможность расширить торговлю, укрепить интеграцию и повысить своё участие в глобальных цепочках поставок.

Юго-Восточная Азия остаётся одним из наиболее быстро растущих регионов мира с совокупным ВВП свыше 2,5 трлн долларов. Помимо экономической мощи, регион располагает ключевыми морскими маршрутами, через которые проходит значительная часть мировых грузоперевозок. Эти пути соединяют Индийский океан и Персидский залив с промышленными центрами Северо-Восточной Азии, что делает АСЕАН важнейшим звеном мировой торговли. Для Индии стратегические интересы органично совпадают с экономическим потенциалом региона.

АСЕАН укрепила свою роль в дипломатической архитектуре Азии, выступая своеобразным мостом между глобальными центрами силы. Активное взаимодействие региона с Японией, Южной Кореей, Китаем, США, Россией, Австралией, Новой Зеландией и Индией отражает его стремление к диверсификации и стратегической автономии - подход, который созвучен индийским внешнеполитическим принципам. Исторические культурные связи, основанные на многовековом распространении индуизма и буддизма, сегодня дополняются экономическим и стратегическим взаимодействием.

В рамках политики "Действуй на Востоке" Индия уделяет особое внимание транспортной связанности, торговле и углублению интеграции, развивая идеи предыдущей политики "Смотри на Восток". Открытость стран региона к расширению экономического сотрудничества позволяет Индии укреплять свои позиции и формировать долгосрочные партнёрства.

На фоне перестройки глобальной торговли Юго-Восточная Азия стала естественным направлением для расширения инвестиционного и производственного сотрудничества Индии. Промышленный рост Вьетнама - особенно в электронике, бытовой технике, полупроводниках и премиальных товарах - создал спрос на индийское промышленное оборудование, химикаты, фармацевтические ингредиенты и автокомпоненты. Схожие перспективы открываются в сотрудничестве с Таиландом в автомобильной и фармацевтической промышленности, а также с Индонезией в областях возобновляемой энергетики, электротранспорта и переработки металлов.

Роль Индии как поставщика качественных промежуточных товаров усиливается, что укрепляет её позиции в региональных производственных цепочках. Это способствует диверсификации экспорта и повышению конкурентоспособности индийской промышленности. Тарифная политика стран АСЕАН создаёт для индийских компаний дополнительные возможности, а внутренние программы стимулирования производства - в частности, PLI - позволяют масштабировать экспорт.

Дальнейшее развитие партнёрства требует модернизации существующих соглашений: упрощения правил происхождения, расширения сотрудничества в сфере услуг (цифровая торговля, финтех, логистика, здравоохранение, электронная коммерция), а также согласования технических стандартов и процедур сертификации. Совместные инвестиции в порты, логистические центры и морские перевозки могут значительно ускорить торговые потоки между восточным побережьем Индии и ключевыми портами АСЕАН.

Перспективы сотрудничества охватывают интеграцию цепочек поставок, цифровые инновации, устойчивое производство, зелёные технологии и обмен компетенциями. При совпадающих интересах, стратегической гибкости и взаимодополняемости экономики Индия и Юго-Восточная Азия способны сформировать более устойчивую региональную торговую архитектуру, основанную на общей выгоде и устойчивом росте.