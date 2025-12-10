Слот: "Понятия не имею, сыграет ли Салах ещё за "Ливерпуль""

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот усомнился в будущем Мохамеда Салаха в клубе после серии громких заявлений со стороны египетского форварда и его исключения из заявки на матч Лиги чемпионов против "Интера".

Слот признался, что не знает, вернётся ли Салах в команду:

"Понятия не имею. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос", - сказал тренер, подчеркнув, что решение об отстранении игрока было принято клубом совместно с ним.

Ранее Салах заявил в интервью, что его "бросили под автобус", намекнув на конфликт внутри клуба. Слот опроверг разрыв отношений, отметив, что египтянин вёл себя профессионально и усердно тренировался.

По информации клуба, Салах уже два дня работал с командой, но затем получил сообщение от тренера, что он не полетит в Милан. Он может пропустить и матч с "Брайтоном", а в понедельник отправится в расположение сборной Египта перед Кубком Африки. Предполагается, что в январе интерес клубов из Саудовской Аравии к нападающему вновь усилится.

Голкипер Алисон выразил надежду, что Салах всё же сыграет за "Ливерпуль" снова, однако отметил, что ситуация является личной между клубом и футболистом.

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер резко раскритиковал Салаха, заявив, что он выбрал момент неудач команды, чтобы атаковать тренера и попытаться дестабилизировать ситуацию.

Ситуация вокруг одного из самых результативных игроков в истории клуба остаётся напряжённой и неопределённой.