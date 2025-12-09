Ташиев: Борьба с коррупцией стоила мне 70% друзей и родственников

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев признался, что борьба с коррупцией привела к серьезным личным потерям. По его словам, он утратил около 70% близких друзей и родственников, многие из которых перестали с ним общаться.

"Борьба с коррупцией важна для государства и будущего поколения. Но она вызывает недовольство не только среди граждан, но и среди родственников тех, кто нарушал закон. Среди людей, чьи активы мы возвращали государству, были мои друзья, родственники, бывшие коллеги, а также друзья и родственники друзей. Это тяжело. После того как я занял пост председателя ГКНБ, могу сказать: я лишился 70% друзей и родственников. Мы перестали общаться, пить чай - не из-за моего положения, а из-за моей работы", - рассказал он в интервью телеканалу "Регион ТВ".

Глава службы подчеркнул, что ему пришлось принимать жесткие решения даже в отношении близких. Один из его сватов находится под следствием за преступления, совершённые в 2020–2023 годах. "Кто только не просил меня освободить его - родственники, знакомые. Но я отказал. Он должен понести наказание, иначе никто не поверит в справедливость", - отметил Ташиев.

Он также привёл пример семейной дисциплины и принципиальности: "Мой племянник, сын покойного брата, оскорбил сотрудника ГАИ. Его задержали. Если бы я этого не сделал, другой племянник мог бы обругать прокурора, ещё один - акима. В обществе воцарился бы бардак. Конечно, родственники это воспринимают негативно и меня за это ненавидят. Но для меня приоритет - порядок в государстве. Без принципиальности я не имел бы морального права возглавлять ГКНБ".