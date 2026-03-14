В Бишкеке презентовали экоинициативу "Мы - зеленое поколение"

В Бишкеке состоялась презентация экологической инициативы "Мы - зеленое поколение" и международного фестиваля "Снежный барс ЭкоФест Чон-Кемин - 2026". Мероприятие собрало представителей государственных органов, научного сообщества, экологических организаций и общественных деятелей.

Основная задача инициатив - привлечь молодежь к вопросам защиты природы, развитию экологической культуры и формированию ответственного отношения к окружающей среде.

С приветственной речью выступил ректор Бишкекского государственного университета имени академика К. Карасаева, профессор Мирлан Дылдаев. Он подчеркнул, что сохранение снежного барса - важная задача для Кыргызстана, поскольку это животное является символом уникального природного наследия страны.

По его словам, защита биоразнообразия требует объединения усилий государства, науки и общества. В этом контексте подобные инициативы становятся важной платформой для развития экологического образования и популяризации экологических ценностей среди молодежи.

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, международных и общественных организаций. В их числе спецпредставитель президента по горной повестке Динара Кемелова, известный альпинист Эдуард Кубатов.

В ходе презентации также была представлена концепция международного экологического фестиваля "Снежный барс ЭкоФест Чон-Кемин - 2026", который пройдет 11 июля в Чон-Кеминской долине.

Как отметил директор общественного фонда "Илбирс - зеленое поколение" Таалайбек Мамбеталиев, снежный барс играет особую роль для Кыргызстана. В декабре 2023 года президент страны подписал указ, согласно которому это редкое животное стало национальным символом республики.

По его словам, образ снежного барса объединяет широкий круг экологических тем от защиты ледников и водных ресурсов до развития экологического образования и экотуризма.

Отдельно было отмечено, что снежный барс является предметом особой гордости страны, поскольку его популяция сохраняется на территории всех областей Кыргызстана.

Фестиваль "Снежный барс ЭкоФест Чон-Кемин -2026" пройдет в рамках инициативы "Мы - зеленое поколение" при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Мусаев, фестиваль станет площадкой для объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества в вопросах охраны природы и развития устойчивого туризма.

Организаторы отмечают, что выбор Чон-Кеминской долины для проведения мероприятия не случаен. Эта территория считается одной из уникальных природных зон страны, где особенно важно сохранить баланс между развитием туризма и защитой горных экосистем.

Программа фестиваля будет включать образовательные лекции и мастер-классы, интерактивные экологические мероприятия для всей семьи, этнокультурные выступления, а также эко-ярмарку с натуральной продукцией местных производителей. Завершится фестиваль гала-концертом с участием известных артистов.

Организаторы уверены, что "Снежный барс ЭкоФест" станет не только экологической площадкой, но и масштабным общественным событием, способствующим формированию нового поколения, ориентированного на сохранение природы и устойчивое развитие.

Организаторы приглашают к сотрудничеству всех желающих стать партнерами, а также тех, кто готов поделиться своими идеями или выступить на фестивале. Кроме того, гостей просят заранее зарезервировать место, если они планируют посетить фестиваль и стать его активными участниками вместе с семьей или друзьями.