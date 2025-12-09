За дропперство в столице задержан 19-летний житель Бишкека

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали 19-летнего жителя столицы, который, по данным следствия, мог предоставить свою банковскую карту мошенникам и тем самым содействовать преступлению, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

Ранее в милицию с письменным заявлением обратилась гражданка А.Г. Она сообщила, что неизвестные лица - "Т.Б., А.Д. и М." - связались с ней через мессенджер WhatsApp, представившись сотрудниками Национального банка. Злоумышленники вошли в доверие и убедили женщину перевести 974 тысячи 200 сомов.

По факту Следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 209 прим 1 УК КР - "Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты".

В ходе оперативных мероприятий установлено, что гражданин Н.Э., 2005 года рождения, открыл банковскую карту в одном из коммерческих банков, что позволило третьим лицам использовать ее для противоправных действий и нанесло потерпевшей материальный ущерб.

В соответствии со статьями 96 и 97 УПК КР Н.Э. задержан по подозрению в совершении преступления и водворён в ИВС ГУВД Бишкека.

В УВД напоминают: участие в так называемом "дропперстве" и содействие мошенникам в оформлении банковских карт влечёт уголовную ответственность.

Граждан, пострадавших от действий злоумышленников или располагающих сведениями по делу, просят обращаться по телефонам:

0 (700) 21-00-24, 0 (551) 90-00-59 или 102.