Тысячи гектаров пашни в Ысык-Ате районе будут обеспечены стабильным поливом

В Ысык-Атинском районе полным ходом идут работы по модернизации ключевых водных артерий - Восточного Большого Чуйского канала (ВБЧК), оросительного канала Р-24 и Тузовского бассейна. Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев лично ознакомился с текущим состоянием объектов и ходом ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба ведомства, обновление инфраструктуры станет залогом повышения урожайности и устойчивого развития аграрного сектора региона.

Особое внимание министр уделил Восточному Большому Чуйскому каналу - стратегическому объекту, эксплуатируемому с 1957 года. При общей протяженности в 97 километров он обеспечивает водой колоссальную площадь в 41,5 тысячи гектаров. Параллельно масштабные работы ведутся на канале Р-24 в айыл окмоту Жайылма. Здесь продолжается поэтапное бетонирование русла для минимизации потерь воды: в 2025 году было обновлено 1 480 метров канала, а в 2026 году запланировано бетонирование еще 1 280 метров. Это позволит гарантированно обеспечивать влагой 1 100 гектаров земель.

Также Бакыт Торобаев проинспектировал Тузовский бассейн, построенный в 1987 году для регулирования водных ресурсов. После капитального ремонта его водоемкость составила 1,8 млн м³. Из бассейна подается дополнительная вода на поля Жайылминского айылного аймака, села Туз, города Кант и села Люксембург - в общей сложности охвачено более 2 400 гектаров орошаемых земель. Развитие данных гидротехнических сооружений напрямую направлено на поддержку местных фермеров и укрепление экспортного потенциала отечественной сельхозпродукции.