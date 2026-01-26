Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

Тысячи гектаров пашни в Ысык-Ате районе будут обеспечены стабильным поливом

99  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ысык-Атинском районе полным ходом идут работы по модернизации ключевых водных артерий - Восточного Большого Чуйского канала (ВБЧК), оросительного канала Р-24 и Тузовского бассейна. Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев лично ознакомился с текущим состоянием объектов и ходом ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба ведомства, обновление инфраструктуры станет залогом повышения урожайности и устойчивого развития аграрного сектора региона.

Особое внимание министр уделил Восточному Большому Чуйскому каналу - стратегическому объекту, эксплуатируемому с 1957 года. При общей протяженности в 97 километров он обеспечивает водой колоссальную площадь в 41,5 тысячи гектаров. Параллельно масштабные работы ведутся на канале Р-24 в айыл окмоту Жайылма. Здесь продолжается поэтапное бетонирование русла для минимизации потерь воды: в 2025 году было обновлено 1 480 метров канала, а в 2026 году запланировано бетонирование еще 1 280 метров. Это позволит гарантированно обеспечивать влагой 1 100 гектаров земель.

Также Бакыт Торобаев проинспектировал Тузовский бассейн, построенный в 1987 году для регулирования водных ресурсов. После капитального ремонта его водоемкость составила 1,8 млн м³. Из бассейна подается дополнительная вода на поля Жайылминского айылного аймака, села Туз, города Кант и села Люксембург - в общей сложности охвачено более 2 400 гектаров орошаемых земель. Развитие данных гидротехнических сооружений напрямую направлено на поддержку местных фермеров и укрепление экспортного потенциала отечественной сельхозпродукции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454661
Теги:
вода, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  