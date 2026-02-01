Как "Большой Алтай" стал площадкой, объединяющей учёных Евразии

Сотрудничество Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Алтайского государственного университета стало одним из самых длительных и устойчивых научных проектов Евразийского региона. Научные исследования, экспедиции, форумы, подготовка многотомного издания "Летопись тюркской цивилизации", а также летние школы для молодых учёных, аспирантов и магистрантов, развитие алтаистики и тюркологии всё это формирует общую научную площадку стран Центральной Азии и России.

Заведующая кафедрой регионоведения и кыргызоведения, доктор исторических наук, профессор, директор представительского центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" КНУ им. Ж.Баласагына Омурова Жамыйкат Орозобековна рассказала VB.KG о том, как развивалось сотрудничество, какие проекты реализованы, какие исследования ведутся и почему работа в рамках "Большого Алтая" имеет стратегическое значение.

- Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Алтайским государственным университетом. Когда оно началось и как развивалось?

- Наше сотрудничество в 2013 году. В том же году между Алтайским государственным университетом и Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына был подписан договор о сотрудничестве в образовательной и научной сферах. Кроме того, было заключено соглашение по направлению "регионоведение" и утверждены соответствующие учебные планы. На первоначальном этапе сотрудничество касалось подготовки магистров по направлению "регионоведение".

В 2017 году в Кыргызстане при фонде "Мурас" состоялся крупный международный форум на тему "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". В работе форума приняли участие учёные из нескольких стран, в том числе представители Алтайского государственного университета. Идея развития алтаистики получила высокую оценку, и было предложено углубить научное сотрудничество между университетами.

- С какими научными проектами вы работали совместно?

- В 2019 году учёные Алтайского государственного университета начали реализацию научного проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". Проект охватывал шесть направлений: исторические исследования, этнографию, археологию, юриспруденцию, филологию и медиапространство.

С этого времени в проект были вовлечены историки, этнографы, филологи и другие специалисты нашего университета. В 2019–2020 годах в связи с пандемией возникли определённые сложности, однако после её завершения работа была активизирована. С 2021 года регулярно проводятся совместные экспедиции - сначала на территории Кыргызстана, затем в Республике Алтай. С этого времени и по настоящее время сотрудничество не прекращается, а результаты экспедиционной и научной работы оцениваются как весьма значимые.

– Вы упоминали международные форумы. Как они развивались в рамках проекта?

- Проектом было предусмотрено проведение научных форумов с периодичностью один раз в два года. Первый форум состоялся в 2021 году, затем были проведены форумы в 2023 и 2025 годах. На последнем, четвёртом, форуме обсуждалась масштабная многотомная научная работа "Летопись тюркской цивилизации".

Первый том издания вышел в 2023 году, второй в 2025 году. Первый том охватывает период VI–XII веков, второй XIII–XVII веков. В настоящее время начинается работа над третьим томом, который будет посвящён XVIII–XIX векам колониальному периоду.

- Насколько расширилось сотрудничество после первых лет?

- Очень значительно. Если в 2019 году это была совместная работа Кыргызстана и России, то в настоящее время проект охватывает весь Центральноазиатский регион Узбекистан, Казахстан и Монголия. К проекту также периодически присоединяются учёные из Азербайджана, Турции и Венгрии. Россия остаётся главным партнёром, однако география проекта существенно расширилась. По сути, весь евразийский регион вовлечён в формирование научной платформы "Большого Алтая".

-В рамках проекта проводятся конференции. Как они организованы?

-В 2023 году мы провели первую международную конференцию в Кыргызском Национальном университете им. Ж.Баласагына на тему "Политические, социально-экономические и этнокультурные процессы в Евразии в средневековый период", приуроченную к открытию нашего представительского центра НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Впоследствии конференции стали проводиться ежегодно. Вторую и третью конференции мы организовали в 2024 и 2025 годах в КНУ им. Ж.Баласагына, а в текущем году планируем провести конференцию в Самарканде, где также открыт представительский центр.

На базе Представительского центра были успешно проведены три международные научные конференции, а также организовано несколько этнографических, археологических экспедиций, в рамках исследовательской деятельности.

-Экспедиции стали важной частью сотрудничества. Какие направления в них развиваются?

-В рамках проекта проводятся этнографические и археологические экспедиции. Изначально они проходили на территории Кыргызстана, затем - в Республике Алтай, а в настоящее время - также в Узбекистане. Археологические экспедиции проводятся ежегодно в летний период и демонстрируют высокие научные результаты. Наши археологи работают совместно со специалистами Алтайского государственного университета, что позволяет получать значимые и надёжные научные данные.

- Одной из целей вы назвали вовлечение молодёжи. Как это реализуется?

- Молодёжь центральная часть проекта. Каждый год проводится летняя школа. В экспедиции мы тоже привлекаем студентов кыргызстанских, российских, казахстанских. На форумах существует отдельная молодёжная секция, где молодые исследователи могут представить свои работы. Это важно, потому что формируется новое поколение специалистов, которое будет продолжать исследования тюркской цивилизации и алтайского пространства.

- В научном сообществе часто говорят о связи кыргызов с Алтаем. Какие исследования ведутся по этой теме?

-Это одно из ключевых направлений наших исследований. Существует ряд научных гипотез, согласно которым историческая родина кыргызов связана с Алтаем. Во время первого форума в АлтГУ, нас поразило сходство алтайского и кыргызского языков: взаимопонимание возникало практически без усилий.

Этнографические исследования подтверждают эти наблюдения: традиции, элементы материальной и духовной культуры, особенности быта во многом сохранились именно в этом регионе. Археологические раскопки также дают новые, значимые данные. Они позволяют на научной основе определить, в какие исторические периоды кыргызы проживали на данной территории, какими видами хозяйственной деятельности занимались и какие материальные комплексы оставили после себя. Всё это формирует серьёзную доказательную базу, а не просто предположения.

– Какой опыт вы переняли у Алтайского университета?

- Мы переняли у Алтайского государственного университета, прежде всего, опыт комплексной организации междисциплинарных исследований. В рамках проекта Большого Алтая историки, археологи, этнографы, филологи и специалисты по медиапространству работают как единая команда, а не разрозненно. Такой подход оказался очень эффективным и дал реальные научные результаты.

Важным стал и опыт подготовки крупных коллективных научных изданий в частности, многотомной "Летописи тюркской цивилизации", где чётко выстроены научная редакция, рецензирование и международное соавторство. Не менее ценным оказался опыт работы с молодыми исследователями. Алтайский государственный университет активно вовлекает магистрантов, аспирантов и молодых учёных в реальные научные проекты, и мы успешно переняли эту практику. Всё это значительно повысило уровень нашего совместного проекта и укрепило научное сотрудничество.

Кроме того, сотрудничество между КНУ имени Ж. Баласагына и АлтГУ за последние годы стало важным примером эффективного взаимодействия в образовательной и научной сферах. Участие в таких проектах способствует не только развитию научных исследований, но и укреплению культурных и академических связей между странами региона.

Проект "Большой Алтай" это не только межвузовское взаимодействие, но и полноценный межгосударственный проект, способствующий интеграции и развитию международного сотрудничества.