Задержан экс-председатель правления "Кыргызнефтегаза"

Экс-депутат Жогорку Кенеша Нургазы Нишанов и директор компании "Регион Ойл" Назгуль Айдарова водворены в

ИВС после допроса.

По данным источников в силовых структурах, Нишанов, возглавляющий правление ОАО "Кыргызнефтегаз", и Айдарова были задержаны в рамках расследования уголовного дела о коррупции.

Ранее МВД сообщило о возбуждении дела по статье 336 (Коррупция) УК КР. Оно связано с предполагаемыми нарушениями в деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз".

Основанием для начала расследования стали, опубликованные в СМИ видеоматериалы Государственной налоговой службы под названием Нефть для своих: как разорили "Кыргызнефтегаз", в которых говорится о вероятных противоправных действиях должностных лиц предприятия.