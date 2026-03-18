Задержан экс-председатель правления "Кыргызнефтегаза"

Экс-депутат Жогорку Кенеша Нургазы Нишанов и директор компании "Регион Ойл" Назгуль Айдарова водворены в
ИВС после допроса.
По данным источников в силовых структурах, Нишанов, возглавляющий правление ОАО "Кыргызнефтегаз", и Айдарова были задержаны в рамках расследования уголовного дела о коррупции.
Ранее МВД сообщило о возбуждении дела по статье 336 (Коррупция) УК КР. Оно связано с предполагаемыми нарушениями в деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз".
Основанием для начала расследования стали, опубликованные в СМИ видеоматериалы Государственной налоговой службы под названием Нефть для своих: как разорили "Кыргызнефтегаз", в которых говорится о вероятных противоправных действиях должностных лиц предприятия.