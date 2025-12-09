Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики провело масштабные проверки частных медицинских и фармацевтических организаций по всей республике. Контрольные мероприятия были организованы в целях усиления надзора за качеством оказания медицинских услуг и соблюдением законодательства в сфере лицензионно-разрешительной деятельности. Основанием для проведения проверок послужили требования Законов Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе" и "Об охране здоровья граждан", сообщает пресс-служба ведомства.

"Проверками было охвачено более 541 частных медицинских организаций. Установлено, что 246 из них, что составляет 45,5%, осуществляли деятельность без действующей лицензии. Среди 295 субъектов, имеющих лицензию, у 110 выявлены нарушения лицензионных требований, включающие оказание медицинских услуг по направлениям, не предусмотренным лицензией, отсутствие у сотрудников соответствующих сертификатов, аттестации и профильного образования, привлечение к работе лиц без медицинского образования, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и инфекционного контроля, отсутствие должной стерилизации инструментов, а также неправильное хранение и применение не зарегестрирванных лекарственных средств и медициских изделий, в том числе препаратов, подлежащих специальному контролю.

По всем установленным фактам нарушений приняты меры административного воздействия. Общая сумма наложенных штрафов превысила 20 млн 740 тыс. сомов. Деятельность 263 медицинских организаций приостановлена, а материалы по 246 фактам незаконной медицинской деятельности направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и дальнейшего реагирования.

Министерство здравоохранения подчёркивает, что обращение граждан в нелицензированные медицинские учреждения представляет серьёзную угрозу их здоровью и жизни, поскольку оказание услуг лицами, не имеющими профильного образования и необходимых разрешений, может привести к тяжёлым осложнениям, в том числе инфекциям, неправильному проведению медицинских процедур и нанесению вреда здоровью пациентов.

Минздрав КР призывает граждан и гостей страны обращаться исключительно в лицензированные медицинские организации, имеющие официальное разрешение на осуществление медицинской деятельности. Проверить наличие лицензии, а также ознакомиться с перечнем лицензированных субъектов и видами предоставляемых услуг можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в разделе "Лицензирование медицинских и фармацевтических услуг" по ссылке med.kg/lisenzirovanie".