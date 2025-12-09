Погода
Сборную Кыргызстана может возглавить известный футболист из Хорватии

8 ноября в Кыргызском футбольном союзе состоялась рабочая встреча руководства организации с делегацией из Хорватии, которую возглавил известный европейский футболист и тренер Роберт Просинечки. Об этом сообщает пресс-служба КФС.

Со стороны КФС участие приняли первый вице-президент Нурдин Букуев, генеральный секретарь Медербек Сыдыков и технический директор Дайнис Казакевич. В хорватскую делегацию вошли Штефан Довина, Франьо Херцег, Бране Голубич, Гордан Циприч и Зоран Терзич.

На переговорах обсуждались вопросы сотрудничества в сфере развития национальной и других сборных Кыргызстана, обмена опытом, подготовки тренеров и реализации совместных футбольных проектов.

Отдельное внимание было уделено подбору нового главного тренера национальной сборной Кыргызстана. Хорватская сторона представила свои предложения и видение возможного сотрудничества по этому направлению.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере и стала важным шагом в укреплении международных связей КФС с европейскими футбольными структурами.

Роберт Просинечки - один из самых известных футболистов Хорватии. После завершения карьеры начал работу тренером. Возглавлял клубы, а также сборные Азербайджана, Боснии и Черногории.


Теги:
футбол, Хорватия, Кыргызстан
