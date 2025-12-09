Погода
Глава кабмина: Консолидированный бюджет на 2025 год превысит 1,1 трлн сомов

Карыпбай кызы Толгонай
Председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев провел очередное заседание Кабинета Министров.

В ходе заседания был обсужден ряд актуальных вопросов, в том числе, рассмотрены изменения в республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов.

"Сегодня, рассматривая консолидированный бюджет на 2025 год, мы официально объявляем, что объем бюджета превысит 1,1 трлн сомов, и отмечаем, что в 2025 году мы впервые преодолели исторический триллионный рубеж. Утвержденный консолидированный бюджет составлял 708,8 млрд сомов, теперь мы завершаем год с ростом на 381,7 млрд сомов, или с увеличением на 153,8% и профицитом бюджета более 10 млрд сомов", - подчеркнул в ходе заседания Глава Кабмина Адылбек Касымалиев.

Далее Адылбек Касымалиев коснулся макроэкономических показателей страны. За 10 месяцев текущего года темп роста ВВП составил 10%.

"По данным Международного валютного фонда, в 2024 году Кыргызстан вошел в тройку ведущих стран мира по темпам реального роста ВВП. Ранее страна с ростом 9% входила в пятерку лидеров. Объем ВВП, закрепленный в бюджетном законе, составляет 1 трлн 624 млрд сомов, по итогам десяти месяцев он составил 1 трлн 427 млрд 359 млн сомов. Прогнозируется, что к концу года ВВП достигнет 1 трлн 779 млрд сомов, что на 155,6 млрд сомов больше утвержденного показателя. Рост отмечается во всех отраслях экономики. Среди них стоит выделить строительство, где средний годовой рост составил 42,8%. ВВП на душу населения в 2025 году установлен на уровне 2 616 долларов, по итогам года прогнозируется 2 770 долларов (+154 доллара). По данным Национального банка, по итогам октября 2025 года международные резервы Кыргызстана достигли почти 8 млрд долларов (7 млрд 955,10 млн долларов), по сравнению с октябрем 2024 года рост на 3 млрд 20,34 млн долларов", - сказал он.

Глава Кабмина вкратце остановился на состоянии мировой экономики, отметив, что на 1 декабря 2025 года мировая экономика демонстрирует признаки замедления темпов роста. Он продолжил, что по данным экспертов Всемирного банка, в условиях мировой ситуации, которая характеризуется политической нестабильностью и торговыми конфликтами, экономика Кыргызстана развивается позитивно, а страна сохраняет политическую стабильность.

По итогам заседания Кабинет Министров одобрил решение о внесении изменений в республиканский бюджет.


бюджет, Кыргызстан
