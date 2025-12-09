Погода
Без ветеринарной справки на скотный рынок не пустят - Госветинспекция

190  0
- Карыпбай кызы Толгонай
Государственная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР проводит рейды и разъяснительную работу на скотских рынках и в крупных хозяйствах. Специалисты напоминают, что ввоз животных без ветеринарной справки строго запрещен, поскольку это создает высокие риски распространения инфекционных заболеваний.

Скотные рынки традиционно считаются одними из основных очагов распространения болезней среди животных. Для получения ветеринарной справки крупный рогатый скот должен иметь ушную бирку, а лошади обязательный вживленный чип. Животные без сопроводительных документов не допускаются на территорию рынков.

За нарушение требований предусмотрены административные штрафы: для физических лиц - 5 500 сомов, для юридических - 17 500 сомов. Отдельно предупреждаются водители, занимающиеся перевозкой скота: транспортировка и ввоз животных без ветеринарных документов категорически запрещены. Нарушители будут привлечены к ответственности.

Госветинспекция призывает граждан соблюдать ветеринарные нормы, чтобы предотвратить распространение опасных заболеваний среди животных.


Теги:
рынок, Кыргызстан, животные
