Сердар Бердымухамедов презентовал народу Туркменистана свою четвертую книгу

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов представил новую книгу, изданную под его авторством. О завершении работы над ней глава государства сообщил 6 декабря на заседании правительства, проведенном в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Книга называется "Türkmenistanyň Bitaraplygy - parahatçylygyň we ynanyşmagyň aýdyň ýoly" ("Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия"). В ней подчеркнута важность постоянного нейтралитета, "широко освещаются исторические инициативы, направленные на обеспечение всеобщего мира и доверия", а также "отражены достигнутые высокие рубежи и успехи нашей страны".

"Книга станет подарком родному народу", - заявил Бердымухамедов.

"Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия" - четвертое произведение, вышедшее под авторством действующего президента республики.

Первая книга "Ýaşlar – Watanyň daýanjy" ("Молодежь – опора страны") была издана в декабре 2023 года, она посвящена достижениям и успехам молодых туркменистанцев.

Уже в марте 2024-го вышла вторая книга Бердымухамедова: "Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet" ("Анау – культура из глубин тысячелетий"). В ней рассказывается о городе Анау, который в том же году был объявлен культурной столицей тюркского мира.

Третью книгу "Magtymguly – dünýäniň akyldary" ("Махтумкули - мудрец мира") президент издал в конце декабря 2024 года, она посвящена классику туркменской литературы Махтумкули Фраги (1724-1807).

Источник: Фергана


президент, Туркменистан
