Кыргызстанские товары получат льготный доступ на рынок Индонезии

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезия с другой. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Заключение преференциального торгового соглашения открывает для Кыргызской Республики дополнительные возможности по наращиванию экспорта и расширению доступа на рынок Индонезии. В результате переговоров Кыргызстану обеспечен преференциальный доступ по широкому спектру продукции, что будет способствовать стимулированию экономического роста страны.

В перечень товаров, получивших преференции, вошли мясо крупного рогатого скота и баранина, мороженая рыба, молочная продукция, овощи и фрукты, минеральные воды и соки, а также изделия лёгкой промышленности, бытовая техника и электротехническая продукция. Это создаёт новые возможности для отечественных производителей и выхода на динамично развивающийся рынок Индонезии.

Преференциальный режим охватывает ключевые для экономики Кыргызстана отрасли, включая сельское хозяйство, пищевую и лёгкую промышленность, производство строительных материалов, химическую и электротехническую отрасли, что будет способствовать их развитию и модернизации.

В то же время соглашением предусмотрены исключения по 141 товарной позиции, что позволяет защитить наиболее уязвимые секторы экономики и минимизировать риски, связанные с ростом импорта.

Кроме того, средний уровень таможенных пошлин на кыргызские товары со стороны Индонезии снижен на 11 %, а по отдельным позициям пошлины полностью отменены, что существенно повышает конкурентоспособность отечественной продукции.

Также соглашение предусматривает возможность развития бартерных механизмов торговли, что расширяет практику расчётов без использования денежных средств и снижает риски, связанные с валютными колебаниями, ограничениями платежей и нехваткой ликвидности.

Одновременно с этим в целях упрощения процедур, необходимых для получения тарифных преференций, соглашением предусмотрены меры по снижению административной нагрузки на экономических операторов, а также по цифровизации процессов, связанных с подтверждением происхождения поставляемых товаров.

Дополнительно соглашением закреплены унифицированные подходы к применению мер таможенного администрирования, основанные на международных стандартах, а также предусмотрены механизмы налаживания более тесного сотрудничества между таможенными органами сторон, в том числе посредством организации информационного обмена и возможности взаимного признания уполномоченных экономических операторов.

Также, принимая во внимание важность использования цифровых технологий в международной торговле, в соглашении достигнуты договорённости о возможности использования электронных документов в торговле, а также по широкому спектру практик, применяемых сторонами для защиты потребителей в электронной торговле.