Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

Кыргызстанские товары получат льготный доступ на рынок Индонезии

179  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезия с другой. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Заключение преференциального торгового соглашения открывает для Кыргызской Республики дополнительные возможности по наращиванию экспорта и расширению доступа на рынок Индонезии. В результате переговоров Кыргызстану обеспечен преференциальный доступ по широкому спектру продукции, что будет способствовать стимулированию экономического роста страны.

В перечень товаров, получивших преференции, вошли мясо крупного рогатого скота и баранина, мороженая рыба, молочная продукция, овощи и фрукты, минеральные воды и соки, а также изделия лёгкой промышленности, бытовая техника и электротехническая продукция. Это создаёт новые возможности для отечественных производителей и выхода на динамично развивающийся рынок Индонезии.

Преференциальный режим охватывает ключевые для экономики Кыргызстана отрасли, включая сельское хозяйство, пищевую и лёгкую промышленность, производство строительных материалов, химическую и электротехническую отрасли, что будет способствовать их развитию и модернизации.

В то же время соглашением предусмотрены исключения по 141 товарной позиции, что позволяет защитить наиболее уязвимые секторы экономики и минимизировать риски, связанные с ростом импорта.

Кроме того, средний уровень таможенных пошлин на кыргызские товары со стороны Индонезии снижен на 11 %, а по отдельным позициям пошлины полностью отменены, что существенно повышает конкурентоспособность отечественной продукции.

Также соглашение предусматривает возможность развития бартерных механизмов торговли, что расширяет практику расчётов без использования денежных средств и снижает риски, связанные с валютными колебаниями, ограничениями платежей и нехваткой ликвидности.

Одновременно с этим в целях упрощения процедур, необходимых для получения тарифных преференций, соглашением предусмотрены меры по снижению административной нагрузки на экономических операторов, а также по цифровизации процессов, связанных с подтверждением происхождения поставляемых товаров.

Дополнительно соглашением закреплены унифицированные подходы к применению мер таможенного администрирования, основанные на международных стандартах, а также предусмотрены механизмы налаживания более тесного сотрудничества между таможенными органами сторон, в том числе посредством организации информационного обмена и возможности взаимного признания уполномоченных экономических операторов.

Также, принимая во внимание важность использования цифровых технологий в международной торговле, в соглашении достигнуты договорённости о возможности использования электронных документов в торговле, а также по широкому спектру практик, применяемых сторонами для защиты потребителей в электронной торговле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453409
Теги:
Индонезия, сотрудничество, Кыргызстан, товары, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  