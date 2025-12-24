Минприроды: возгораний на мусорном полигоне в Беловодском не выявлено

Возгораний на мусорном полигоне в селе Беловодское Московского района Чуйской области на сегодняшний день не выявлено. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

По поручению министра Медера Машиева инспекторы Службы экологического и технического надзора Минприроды оперативно выехали на место и провели проверку полигона на предмет возможного возгорания.

Проверка была проведена в связи с заявлениями депутатов Жогорку Кенеша, озвученными 23 декабря на совместном заседании ряда парламентских комитетов.

В ходе проверки также проведены разъяснительные работы. В Минприроды отметили, что работа в данном направлении будет усилена.