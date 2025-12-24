Погода
ГНС: Поддержка ювелирной отрасли позволит создать новые рабочие места

Законопроект, предусматривающий льготы для ювелирной отрасли, является целевой мерой поддержки отечественных производителей и направлен не на поддержку импортеров, а на развитие внутреннего производства.

Об этом 23 декабря на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша заявил председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, ювелирная отрасль представляет собой перспективное направление, сочетающее высокие технологии и творческий потенциал. При правильной государственной поддержке и использовании предлагаемых льгот отрасль сможет в течение 3–4 лет выйти на полноценный уровень развития, создать новые рабочие места и внести значительный вклад в легализацию экономики. "Повышение налоговой нагрузки на импортеров может привести к росту теневой экономики. Именно поэтому мы делаем акцент на поддержке и укреплении отечественных производителей", - отметил председатель Налоговой службы. Он также подчеркнул, что принятие данного закона станет историческим решением, направленным на долгосрочную поддержку национального производства и устойчивое развитие экономики страны.


