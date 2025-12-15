Такси как цифровая инфраструктура

За последние годы рынок такси в Кыргызстане заметно изменился. Он постепенно ушел от модели, где все держалось на устных договоренностях, диспетчерах и частных договоренностях между водителем и пассажиром. Вместо этого формируется платформенная система, в которой ключевую роль играют алгоритмы, автоматическая проверка данных и встроенные механизмы регулирования. О том, как сегодня устроена технологическая часть этой экосистемы, на встрече с журналистами рассказал руководитель Яндекс Кыргызстан Тилек Сулайманов.

Идентификация водителей

Важнейшим аспектом современной работы агрегаторов является безопасность пассажиров. Для этого проводится ежедневная цифровая идентификация водителей. Перед тем как выйти на линию, водитель обязан пройти селфи-верификацию. Это означает, что система сравнивает лицо человека с данными, указанными в профиле.

По словам Сулайманова, такая проверка стала ответом на две системные проблемы рынка – передачу аккаунтов третьим лицам и попытки обхода блокировок.

"Водитель может попытаться зарегистрироваться на родственника – брата или жену. Но так он сможет работать максимум один день", – пояснил он.

Даже более сложные схемы – например, подмена одной буквы в документах – не дают устойчивого результата. Алгоритмы сопоставляют данные и со временем объединяют подозрительные аккаунты, ограничивая доступ к заказам.

Алгоритмы против агрессивного вождения

Другой важный момент – анализ поведения автомобиля в потоке. Алгоритмы отслеживают скорость и маневренность водителя относительно общего трафика. Если система фиксирует регулярное превышение скорости или резкие маневры, водитель получает уведомления.

При отсутствии реакции доступ к заказам временно ограничивается. Решения принимаются автоматически, без ручного вмешательства операторов.

Такой подход, по словам Сулайманова, позволяет реагировать на риски до того, как они приведут к ДТП, а также снижает зависимость от жалоб пассажиров, которые часто подаются уже постфактум.

Страхование поездки как встроенный механизм

С приходом на рынок крупных агрегаторов поездки стали страховаться. По словам Сулайманова, каждая поездка через приложение Яндекс GO застрахована на сумму до 800 тысяч сомов. Страховая защита распространяется и на пассажиров, и на водителей.

Ключевой момент – страховка встроена в поездку и не требует дополнительных действий со стороны пользователя. В случае ДТП компенсация оформляется через страховую компанию.

"Это не теоретическая модель", – акцентировал внимание Сулайманов.

Для кыргызстанского рынка, где вопрос ответственности в перевозках долгое время оставался размытым, этот механизм становится принципиальным отличием цифровой модели от традиционных такси.

Платформенная занятость и налоги

Наиболее чувствительной темой в такси в последнее время стало появление налоговой модели. С сентября текущего года информационные системы начали работать как налоговые агенты водителей. Это означает, что сервисы самостоятельно удерживают и перечисляют налоги, а также отчитываются перед государством.

Такая схема решает сразу несколько проблем. Во-первых, у водителей появляется официальный подтвержденный доход. Во-вторых, они получают доступ к справкам о доходах, а значит – к банковским продуктам, автофинансированию и лизингу.

"Раньше с этим были большие сложности. Сейчас водитель может официально подтвердить свой доход", – отметил Сулайманов.

В условиях подготовки к лицензированию такси эта модель становится одним из инструментов обеления рынка без резкого давления.

Новшества: экология, карты и городская мобильность

Сулайманов также рассказал о новых технологических решениях, выходящих за рамки классического такси.

В частности, в Бишкеке был запущен тариф с использованием электромобилей. По словам Сулайманова, на старте в системе работало около 2500 автомобилей. Этот шаг, как было отмечено, направлен на снижение шума и выбросов, а также на тестирование спроса на экологичные перевозки.

Еще одно направление – развитие карт и интеграция общественного транспорта. Платформа отображает маршруты, перекрытия дорог и движение транспорта, что помогает пользователям и по сути является альтернативой такси. Можно заранее спланировать свой маршрут.

По словам спикера, задача здесь не в конкуренции с общественным транспортом, а в формировании единой городской навигации, где пользователь видит все доступные способы передвижения.

Такси в Кыргызстане постепенно прошло путь от разрозненных частных перевозчиков до полноценной цифровой инфраструктуры, где значительная часть функций – от контроля безопасности до налогового администрирования – перекладывается на технологии. Алгоритмы выполняют ту работу, которую раньше либо невозможно было контролировать системно, либо приходилось регулировать вручную.

В условиях предстоящего лицензирования такси и дальнейшей цифровизации городских сервисов именно баланс между удобством, безопасностью и публичным контролем станет определяющим для того, как будет выглядеть рынок перевозок в ближайшие годы – и для пассажиров, и для самих водителей.