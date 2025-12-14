KPFL & WFA KR Awards 2025: в Бишкеке подвели итоги футбольного сезона

В Бишкеке 12 декабря состоялась торжественная церемония KPFL & WFA KR Awards 2025, организованная Кыргызской профессиональной футбольной лигой совместно с Ассоциацией женского футбола Кыргызской Республики. Мероприятие стало ключевым событием межсезонья, на котором были подведены итоги прошедшего футбольного года и названы лучшие представители мужского и женского футбола страны.

Особое значение церемония имела для Ассоциации женского футбола КР - это награждение стало первым в истории организации, что стало важным шагом в институциональном развитии женского футбола в Кыргызстане.

Награды Кыргызской профессиональной футбольной лиги

По итогам сезона в Премьер-лиге Кыргызстана лучшей клубной пресс-службой был признан ФК "Дордой", подтвердивший высокий уровень работы с болельщиками и медиа. Звание "Открытие года" получил ФК "Узген", а награда "Прорыв года" досталась ФК "Барс", который продемонстрировал значительный прогресс по ходу сезона.

В индивидуальных номинациях среди официальных лиц были отмечены:

Лучший комиссар Премьер-лиги - Жамиля Егимбаева

Лучший инспектор Премьер-лиги - Эркинбек Насыров

Лучший судья Премьер-лиги - Эрланбек Осмонов

Среди футболистов и тренеров главные награды распределились следующим образом:

Лучший вратарь Премьер-лиги - Марсель Исламкулов (ФК "Барс")

Лучший бомбардир Премьер-лиги - Ричард Ромарио (ФК "ОшМУ")

Лучший тренер Премьер-лиги - Владимир Сало (ФК "Дордой")

Лучший молодой игрок Премьер-лиги - Арлен Имеров (ФК "Илбирс")

Лучший игрок Премьер-лиги - Кайрат Жыргалбек уулу (ФК "Барс")

Награды Ассоциации женского футбола КР

В рамках отдельного блока церемонии были отмечены лучшие представители женского чемпионата Кыргызстана. Награду за лучшую организацию чемпионата среди женских команд получила Академия им. Асылбека Момунова (г. Ош).

Индивидуальные награды распределились следующим образом:

Лучший вратарь чемпионата - Дильнура Абибулла кызы (ФК "Азиягол")

Лучший молодой игрок чемпионата - Акмарал Саякбаева (ФК "Илбирс")

Лучший тренер чемпионата - Турсунбай Мамажанов (ФК "Юность")

Лучший игрок чемпионата - Нагима Туралиева (ФК "Азиягол")

Церемония KPFL & WFA KR Awards 2025 подчеркнула высокий уровень организации национальных турниров и растущую роль женского футбола в стране, став важной платформой для признания достижений клубов, игроков и специалистов по итогам сезона.