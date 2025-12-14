ФИФА может отстранить сборную Аргентины и Месси от ЧМ-2026

Сборная Аргентины, действующий чемпион мира, может лишиться права участия в чемпионате мира 2026 года. Причиной стал масштабный коррупционный скандал в руководстве Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), который потенциально может привести к санкциям со стороны ФИФА.

По данным аргентинского издания La Nacion, на этой неделе правоохранительные органы провели серию обысков, фигурантами которых стали президент AFA Клаудио Тапиа, заместитель казначея федерации Лучано Накис и помощник главы организации Пабло Товиджино. Все трое подозреваются в незаконном обогащении.

В центре расследования - элитное поместье в районе Пилар площадью около 100 тысяч квадратных метров. На его территории обнаружены вертолетная площадка, конезавод и коллекция из более чем 50 ретроавтомобилей. По версии следствия, объект недвижимости формально оформлен на пенсионера, который выступает подставным лицом для руководства AFA.

Отдельный эпизод дела касается финансовых схем с участием клубов Первого дивизиона. Под подозрение попал владелец финансовой компании Ариэль Вальехо. Следствие полагает, что при содействии Тапиа компания навязывала клубам кредиты под завышенные процентные ставки, используя их зависимость от футбольной федерации.

Основная угроза для сборной Аргентины связана с возможной реакцией ФИФА. Международная федерация футбола жестко придерживается принципа автономии национальных ассоциаций и не допускает вмешательства государственных органов в их деятельность. Если действия аргентинских властей будут расценены как нарушение этого принципа, ФИФА может приостановить членство AFA.

В таком случае команда Лионеля Скалони автоматически лишится права участия в международных турнирах, включая ЧМ-2026. Аргентина уже была распределена в группу J, где ее соперниками должны стать Алжир, Австрия и Иордания, однако теперь защита титула чемпионов мира оказалась под вопросом.

Ранее по аналогичным причинам санкции ФИФА применялись к Кувейту, Индонезии, Кении и Зимбабве, чьи сборные были отстранены от международных соревнований из-за вмешательства властей в работу футбольных федераций.

Ситуация вокруг AFA продолжает развиваться, а возможное решение ФИФА может иметь серьезные последствия не только для аргентинского футбола, но и для всего чемпионата мира 2026 года.