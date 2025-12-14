В Бишкеке определены четвертьфиналисты дружеского турнира "Мурас"

В Бишкеке завершился групповой этап традиционного дружеского турнира "Мурас". Матчи прошли 13 декабря на спортивном комплексе Кыргызского футбольного союза, а также в физкультурно-оздоровительном центре "Газпром - детям".

В соревнованиях принимают участие 16 команд, сформированных из представителей различных сфер страны. По итогам группового этапа команды были распределены по четырем группам, после чего определились участники стадии плей-офф.

В четвертьфинал турнира вышли "Президентская команда", "Онор", "Аймактар", "Спорт чеберлери", "Достук", "Иш Башкармасы", "Ден Соолук" и "Ыйман".

Решающая стадия соревнований - четвертьфинальные, полуфинальные и финальный матчи - состоится 14 декабря на спортивном комплексе Кыргызского футбольного союза. Прямые трансляции игр будут доступны зрителям на телеканале УТРК Спорт.

Турнир "Мурас" традиционно проводится с целью укрепления дружеских связей между представителями различных отраслей и популяризации массового футбола в Кыргызстане.