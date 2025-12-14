Погода
Forbes опубликовал зарплаты пилотов Формулы-1 за сезон-2025

132  0
- Самуэль Деди Ирие
Журнал Forbes обнародовал рейтинг доходов гонщиков Формулы-1 по итогам сезона-2025. В расчет включены гарантированные оклады и бонусы за спортивные результаты - победы, подиумы и набранные очки. Доходы от рекламных контрактов в рейтинг не вошли.

Самым высокооплачиваемым пилотом чемпионата пятый год подряд стал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Несмотря на то, что он впервые с 2021 года не завоевал чемпионский титул, его доход за сезон составил 76 миллионов долларов. Значительную часть суммы сформировал базовый контракт, а около 11 миллионов евро нидерландец заработал в виде премиальных за восемь побед.

Второе место занял Льюис Хэмилтон, который провел дебютный сезон в составе Ferrari. Британский пилот не сумел подняться на подиум, что сказалось на размере бонусов - они составили лишь 500 тысяч долларов. Тем не менее общий доход Хэмилтона достиг 70,5 миллиона долларов, что позволило ему остаться в числе самых высокооплачиваемых гонщиков "королевских гонок".

Рейтинг Forbes подчеркивает, что финансовые показатели пилотов Формулы-1 по-прежнему напрямую зависят от результатов на трассе, а лидеры чемпионата продолжают зарабатывать десятки миллионов долларов за сезон.


Теги:
гонки
