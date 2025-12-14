Российские боксеры заняли первое место на чемпионате мира в Дубае

Сборная России стала лидером медального зачета чемпионата мира по боксу, который завершился 13 декабря в Дубае (ОАЭ). Команда завоевала 13 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую, уверенно опередив соперников.

Второе место заняла команда Казахстана (3+1+2), третьими стали боксеры Узбекистана (2+4+3).

Золотые медали чемпионата достались: Всеволоду Шумкову (до 60 кг), Илье Попову (до 63,5 кг), Исмаилу Муцольгову (до 75 кг), Джамбулату Бижамову (до 80 кг), Шарабутдину Атаеву (до 86 кг), Муслиму Гаджимагомедову (до 92 кг) и Давиду Сурову (свыше 92 кг).

Серебро получили: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг). Бронзовую награду завоевал Андрей Пегливанян (до 57 кг).

Российские спортсмены выступали с национальной символикой - флагом и гимном, что подчеркнуло значимость победы для страны. Успешное выступление в Дубае позволило сборной России уверенно возглавить общий медальный зачет чемпионата мира.