Погода
$ 87.55 - 87.85
€ 101.85 - 102.65

Российские боксеры заняли первое место на чемпионате мира в Дубае

136  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная России стала лидером медального зачета чемпионата мира по боксу, который завершился 13 декабря в Дубае (ОАЭ). Команда завоевала 13 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую, уверенно опередив соперников.

Второе место заняла команда Казахстана (3+1+2), третьими стали боксеры Узбекистана (2+4+3).

Золотые медали чемпионата достались: Всеволоду Шумкову (до 60 кг), Илье Попову (до 63,5 кг), Исмаилу Муцольгову (до 75 кг), Джамбулату Бижамову (до 80 кг), Шарабутдину Атаеву (до 86 кг), Муслиму Гаджимагомедову (до 92 кг) и Давиду Сурову (свыше 92 кг).

Серебро получили: Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг). Бронзовую награду завоевал Андрей Пегливанян (до 57 кг).

Российские спортсмены выступали с национальной символикой - флагом и гимном, что подчеркнуло значимость победы для страны. Успешное выступление в Дубае позволило сборной России уверенно возглавить общий медальный зачет чемпионата мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453472
Теги:
бокс, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  