Скидка 30% от SAIMA на интернет + ТВ! Успейте оставить заявку до 15 января

В преддверии длинных новогодних каникул Saima Telecom объявляет специальную акцию для новых абонентов: домашний интернет и интерактивное ТВ со скидкой 30% всего за 850 сомов в месяц в течение первых трёх месяцев.
Создайте идеальный центр развлечений у себя дома с максимальной выгодой.
Это идеальное решение для долгих зимних вечеров и каникул, ведь пакет SAIMA включает всё необходимое для развлечений дома:
• Высокоскоростной интернет со скоростью до 500 Мбит/с;
• Интерактивное ТВ с доступом к более чем 220 каналам;
• 5 популярных онлайн-кинотеатров: Etnomedia, Premier, Start, Wink и О!Кино.
В честь праздников SAIMA также дарит абонентам полностью бесплатное подключение и необходимое оборудование: инновационный Wi-Fi роутер и ТВ-приставку.
ВАЖНО: Чтобы провести новогодние каникулы с максимальным комфортом, не откладывайте заявку! Акция действует с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года и доступна только для новых абонентов. Количество комплектов оборудования ограничено.
Оставить заявку на подключение можно любым удобным способом:
• На сайте по ссылке: saimatelecom.kg;
• Позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0 708 909 000;
• В приложении "Мой О!" (раздел Saima Telecom) или в сети магазинов O!Store.
Акция распространяется на первые 3 месяца и доступна только для новых абонентов физ. лиц. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются в ответственное хранение только гражданам КР. Товар сертифицирован. Подробнее на saimatelecom.kg.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР N203-292-KP ОТ 24.11.2003. Акция актуальна c 15.12.25 г. по 15.01.26 г.