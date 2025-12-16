Мирлан Дылдаев: "Без сильных преподавателей невозможен сильный университет"

Восточные и западные языки, международные отношения, экология, IT, искусственный интеллект, высококлассные специалисты в области экономики и социально-гуманитарных наук - именно на этих направлениях Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева строит подготовку кадров, которые смогут успешно работать как в Кыргызстане, так и за его пределами. Ректор вуза, доктор географических наук, профессор Мирлан Муктарович Дылдаев в интервью редакции VB.KG пояснил, почему стране необходимы синхронисты, как будет меняться система высшего образования без коррупции и от чего зависит будущее кыргызстанской молодежи.

- Бишкекский государственный университет сегодня. Как он сформировался и чем отличается от других вузов?

- Бишкекский государственный университет ранее носил название Бишкекский гуманитарный университет. Основная особенность нашего университета - направления востоковедения и международных отношений. Мы активно развиваем восточные языки: японский, корейский, китайский, арабский, персидский и др. Кроме того, у нас есть уникальные для страны программы: социология, политология, социальная работа, психология. Работают сильные специалисты.

Мы готовим кадры по более чем 60 направлениям на уровнях бакалавриата, магистратуры и PhD-докторантуры (около семи программ).

Основные факультеты и направления подготовки:

Филологический блок: (кыргызская и русская филология, лингвистика, филологическое образование - бакалавриат и магистратура)

Факультет педагогического образования: (начальное и дошкольное образование, педагогика, логопедия, социальная педагогика - бакалавриат и магистратура)

Факультет востоковедения и международных отношений: (востоковедение, международные отношения, лингвистика; языки Азии и Африки, дипломатическая и консульская служба - бакалавриат и магистратура)

Факультет европейских цивилизаций: (английский и немецкий языки, перевод и переводоведение, лингвистика, филология - бакалавриат и магистратура)

Кыргызско-китайский факультет: (китаеведение, лингвистика, востоковедение, международные отношения, экономика, менеджмент, перевод - бакалавриат; востоковедение - магистратура)

Факультет журналистики и информационных систем: (журналистика, PR, информационные системы и технологии, ИИ-направления - бакалавриат и магистратура)

Социально-психологический факультет: (психология, социология, политология, социальная работа - бакалавриат, магистратура, PhD)

Факультет экономики и финансов: (экономика, финансы, менеджмент, бизнес-информатика - бакалавриат, магистратура, PhD)

Факультет экологии и менеджмента: (экология, география, туризм, ГМУ, менеджмент - бакалавриат и магистратура)

Институт непрерывного и дистанционного образования: (педагогика, филология, туризм, журналистика, ГМУ и др.)

Сегодня век глобальной конкуренции, и мы формируем новые форматы развития. IT-направление переходит на уровень искусственного интеллекта, и мы рассматриваем открытие междисциплинарных программ: "Искусственный интеллект в лингвистике", "Искусственный интеллект в психологии".

Кыргызстану нужен университет, сопоставимый по статусу с МГИМО. У нас есть широкая языковая база, международное право, возможности подготовки международников. Важным считаем запуск подготовки синхронных переводчиков: это актуально для международной деятельности и государственных нужд. Такая задача поставлена государством.

Мы стремимся войти в рейтинги QS как в азиатский, так и в центральноазиатский сегмент. Для этого необходимо повышать качество преподавания, уровень подготовки кадров и академическую честность. Высшее образование должно быть эталонным без коррупции, только знания.

- Как решается вопрос поддержки преподавателей?

- Заработная плата преподавателей остаётся низкой, особенно у тех, кто пока не имеет ученых степеней. Но это талантливые люди, стремящиеся развиваться. Мы ищем возможности для их поддержки. Без сильных преподавателей невозможен сильный университет.

Мы сохраняем свою базовую гуманитарную нишу - языковые направления. В то же время развиваем экологию, географию, IT. Однако основой остаются восточные и западные языки стратегически важные для нас.

Мы активно работаем над повышением международного имиджа, усиливаем публикационную активность. Участие в рейтингах позволяет объективно оценивать нашу позицию.

- Какие направления подготовки особенно сильны?

- Экономическое направление: у нас работает сильная команда докторов и кандидатов наук.

Журналистика: наши выпускники успешно работают в СМИ и на телевидении.

Востоковедение и международные отношения: многие выпускники работают в дипломатических представительствах и консульствах.

Приятно слышать: "Я ваш выпускник, работаю в посольстве Японии или Кореи". Среди наших выпускников - известные государственные и общественные деятели.

- Как развивается международное сотрудничество?

- У нас налажены партнёрства со странами Восточной Азии: Китаем, Кореей, Японией. Студенты участвуют в академической мобильности. Наши партнёры крупные зарубежные университеты.

Недавно подписано соглашение с Анкарским университетом об открытии у нас Центра турецкого языка и тестирования.

Мы взаимодействуем с посольствами Индии, Ирана, Венгрии, Германии, Азербайджана приглашаем послов с гостевыми лекциями. Понимая, что не каждый студент может оплатить дорогу, ищем программы, покрывающие хотя бы проживание.

Образование не имеет границ. Мы должны воспитывать патриотичных, но открытых миру молодых людей. Где бы ни работал выпускник, он должен с гордостью представлять Кыргызстан и БГУ.

- Какие культурные и научные мероприятия проходят в университете?

- Проводим совместные проекты с посольствами: конкурсы китайского языка, мероприятия по арабскому языку, праздники по национальным календарям партнёрских стран. Все это укрепляет межкультурное понимание.

Университет существует, пока есть студенты, стремящиеся к знаниям. Мы готовим кадры для страны - это наша главная миссия.

Мы готовим специалистов для госуправления, банковской и финансовой сфер. Уникальное для Кыргызстана направление высшее библиотечное дело и библиография. Мы обеспечиваем подготовку таких специалистов, так как страна в них нуждается.

У нас сильные направления психологии, социальной работы, русской и кыргызской филологии. Мы гордимся опытными профессорами значимыми фигурами в науке, журналистике, дипломатии.

- Экология одно из приоритетных направлений в Кыргызстане. Какие проекты реализуются?

- Мы участвуем в проектах Erasmus+ по экологии и "зелёным" соглашениям, а также в проекте "зелёных" и цифровых университетов с участием десяти вузов. Этим направлением занимается наш факультет экологии и менеджмента.

Сохранение горных экосистем ключевая тема. Мы должны понимать, что такое адаптация и смягчение последствий изменений климата. Президент страны активно продвигает экологическую повестку на международных площадках, и для нас это большой стимул.

Мы обязаны сохранить природу Кыргызстана. Озеленение, сохранение склонов, посадка деревьев - это реальный вклад, который мы можем сделать уже сегодня.