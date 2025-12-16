Погода
Жакшылык Мырзабеков вошёл в топ-8 рейтинга P4P АСА

Кыргызстанский боец ММА Жакшылык Мырзабеков занял восьмое место в рейтинге лучших бойцов АСА вне зависимости от весовых категорий (P4P). Это произошло после завоевания им временного чемпионского титула в полусреднем дивизионе лиги.

5 декабря в Москве Мырзабеков (15–1) провёл поединок за временный пояс АСА и одержал досрочную победу над россиянином Узаиром Абдураковым (20–2), завершив бой удушающим приёмом за 33 секунды первого раунда. Победа сделала кыргызстанца главным претендентом на титульный бой с действующим чемпионом Абубакаром Вагаевым, который взял паузу в карьере до весны 2026 года.

В рейтингах АСА также представлены другие бойцы из Кыргызстана, выступающие в различных весовых категориях.


