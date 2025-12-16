Подозреваемый в нападении на дом Доннаруммы покончил с собой

Расследование дела о вооружённом ограблении дома бывшего вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы в Париже получило трагическое развитие. Как сообщает Le Parisien, один из предполагаемых участников преступления покончил с собой в тюрьме Френ в мае 2024 года.

Нападение произошло в ночь с 20 на 21 июля 2023 года. Доннарумма и его супруга были связаны, им угрожали, после чего злоумышленники похитили ценности на сумму, близкую к одному миллиону евро.

Погибшему подозреваемому было 21 год. По данным следствия, он выполнял роль водителя и наблюдателя и утверждал, что был завербован под давлением со стороны преступной сети.

В материалах расследования фигурируют обвинения в угрозах, насилии и незаконном лишении свободы. В конце ноября два предполагаемых организатора преступления, известные под прозвищами "Ганито" и "Кики", были привлечены к ответственности и помещены под предварительное заключение. Следствие по делу продолжается.