Определены кандидаты на звание лучшего судьи по футболу в Кыргызстане

178  0
- Самуэль Деди Ирие
В 2025 году на премии "Лучший судья по футболу Кыргызстана" участвуют три кандидата, которые претендуют на звание лучшего арбитра. Каждый из них имеет значительный опыт работы в футбольной сфере и зарекомендовал себя как профессионал.

Кандидаты на звание лучшего судьи:

Осмонов Эрланбек - судья национальной категории, который активно работает на матчах в высшей лиге Кыргызстана и заслужил признание в футбольной среде.

Тайчиев Медербек - судья категории FIFA, имеющий опыт работы на международных турнирах, что делает его кандидатом с высокой репутацией среди коллег.

Баялиев Урмат - судья национальной категории, который проводит как национальные, так и международные матчи, демонстрируя высокий профессионализм.

Выбор победителя премии станет важным событием для футбольного сообщества Кыргызстана, так как все участники конкурса имеют богатый опыт и заслуги в своей карьере.


