"Байбоосун" - пример того, как общественная инициатива меняет экологию

Заповедная зона "Байбоосун", расположенная в Тонском районе Иссык-Кульской области, официально получила статус особо охраняемой природной территории местного значения (ООПТ МЗ). Это решение стало важным этапом не только для "Байбоосуна", но и для всей сферы сохранения природы в Кыргызстане: территория, стартовавшая как пилотный общественный микрозаповедник, получила официальное юридическое закрепление на муниципальном уровне. Теперь в "Байбоосуне" на законном основании действуют правовой режим охраны и ограничения на хозяйственную деятельность, охоту и использование природных ресурсов.

От общественной инициативы - к официальному статусу

История ООПТ МЗ "Байбоосун" началась в 2019 году, когда жители нескольких айылных аймаков Тонского района выступили с инициативой создать охраняемую зону в предгорьях хребта Тескей Ала-Тоо. Поводом послужили сокращение численности диких животных, случаи браконьерства и незаконный сбор редких и лекарственных растений.

"До создания микрозаповедника здесь процветала бесконтрольная охота - территория фактически оставалась без охраны. Мы увидели, как природа приходит в упадок, и поняли: если не взять ответственность на себя, мы можем её потерять", - рассказывает Баатырбек Акматов, лидер ОФ "Байбоосун".

Акматов и единомышленники создали общественную организацию и обратились в областной Департамент охоты с предложением о совместной работе. На первом этапе жители заключили соглашение с Департаментом охоты и стали на общественных началах помощниками егерской службы. Позже им было предложено рассмотреть возможность аренды территории для ведения охотничьего хозяйства, но финансовые и технические ресурсы сообщества были ограничены.

"В тот период мы познакомились с работой общественного фонда "САМР Алатоо", и специалисты предложили создать пилотный микрозаповедник. Это предложение оказалось своевременным. Пятеро членов общины взяли на себя ответственность продолжить работу", - продолжает Баатырбек Акматов.

Поддержка инициативы пришла от организации "Фонд Сигрид Раузинг": егеря получили фотоловушки, бинокли и подзорные трубы для мониторинга животных, специальную экипировку, прошли обучение по правовым вопросам и установили аншлаги и информационные щиты на территории.

"Сохранение биоразнообразия невозможно без участия местных жителей. Когда природные ресурсы - источник дохода, ограничения часто вызывают конфликты. Поэтому мы делаем ставку на вовлечение сообществ в управление природными ресурсами и планирование работы ООПТ", - отмечает директор ОФ "САМР Алатоо" Мурат Жумашев.

Общественные егеря "Байбоосуна" доказали, что участие сообщества позволило снизить уровень незаконной охоты и вернуть животных в естественную среду обитания.

Территория с высокой природоохранной ценностью

Изначально площадь ООПТ "Байбоосун" составляла 14 тыс. гектаров, с высотным диапазоном от 2800 до 4478 метров над уровнем моря. После утверждения статуса территория расширилась до более 20 тыс. гектаров за счет запаса государственных земель. ООПТ расположена близко от территории экологического коридора "Ак Илбирс", созданного в 2025 году для миграции диких животных. Коридор был создан усилиями Департамента сохранения биоразнообразия Минприроды КР и Национальной академии наук КР при содействии ОФ "САМР Алатоо" и поддержке Международной климатической инициативы (IKI) и Программы ООН по охране окружающей среды (UNEP) в рамках проекта по адаптации мигрирующих млекопитающих к изменению климата в Центральной Азии (АМИК в ЦА).

Научные исследования подтвердили высокую природоохранную ценность территории. Биологи и зоологи зафиксировали здесь более 500 видов растений, включая эндемик - лук Семёнова; около 60 видов птиц и 18 видов млекопитающих. Среди них есть виды, входящие Красную книгу Кыргызстана и список Международного Союза охраны природы (МСОП), в том числе снежный барс и манул.

"Мы также сделали акцент на работе с местным населением в области экологического просвещения. Совместно с ОФ "САМР Алатоо" проводили уроки в школах и встречи с жителями. Это дало результат: люди стали лучше понимать, зачем нужны ООПТ и почему важно сохранять природу", - добавляет Баатырбек Акматов.

Новый визит-центр: пространство для туризма и образования

И вот теперь, в декабре на территории ООПТ МЗ "Байбоосун" открылся современный визит-центр - первый подобный объект в Тонском районе. Его цель заключается в том, чтобы объединить охрану природы, туризм и экологическое образование.

Визит-центр станет отправной точкой для экологических маршрутов, познакомит туристов с живописной природой территории и расскажет о роли местных сообществ в сохранении биоразнообразия. Для педагогов и школьников здесь создана небольшая экологическая зона. В рамках проекта АМИК в ЦА центру были переданы микроскопы, телескопы, наборы для проведения опытов, а также тематические настольные игры, направленные на развитие логики, критического мышления и навыков командной работы.

Кроме того, развитие визит-центра будет способствовать росту экотуризма, созданию дополнительных источников дохода для жителей близлежащих сел и формированию бережного отношения к природным ресурсам.

Шаг к устойчивому будущему

Опыт ООПТ МЗ "Байбоосун" показывает, что охрана природы может быть эффективной, когда она опирается на инициативу снизу и партнёрство между сообществами, государством и общественными организациями. Получение статуса ООПТ местного значения и открытие визит-центра стали логичным продолжением многолетней работы и важным шагом к формированию в Кыргызстане сети охраняемых территорий местного значения.

"Чтобы получить официальный статус, нам потребовалось почти три года кропотливой работы. Но результат работает на перспективу, и мы надеемся, что наш опыт будет распространяться и дальше", - заявил на открытии визит-центра Мурат Жумашев, руководитель ОФ "САМР Алатоо".

"Байбоосун" - не просто заповедная зона, а живое доказательство того, что местные жители могут быть ключевыми хранителями природы и создавать условия для сохранения биоразнообразия для будущих поколений.