Дария Кайбылдаева признана лучшей творческой музой Кыргызстана

- Нина Ничипорова
Известная кыргызская поэтесса Дария Кайбылдаева признана "Самой лучшей творческой музой года". На торжественной церемонии "Премия года-2025", прошедшей в Бишкеке, ей вручены диплом и статуэтка, как знак этого признания.

В интервью vb.kg счастливая и взволнованная обладательница высокого титула сказала, что получить такую награду - это большая честь и высокая ответственность, которые мотивируют, вдохновляют продолжать работу дальше с двойными усилиями.

- "Творческая работа – прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд",– привела она слова известного русского писателя Николая Островского. - Точнее, на мой взгляд, не выразишь, золотые слова! Литературное творчество – действительно неимоверный труд и плюс еще вдохновение. Без него никак нельзя. Как говорится, струны души должны быть живыми. Если писать "на автомате" – ничего путного не получится. Люди это сразу чувствуют, читателя никогда не обманешь. Если в стихах не будет вдохновения, если они не вызывают у человека эмоций, то их не станут читать, откроют книгу и закроют сразу после первых строчек.

На мой вопрос, оттуда она черпает вдохновение, ответила:

- Я всегда в движении. Не люблю сидеть на месте. О чем можно говорить, если мое имя означает бурная, полноводная река! Мне кажется, что именно она отображает состояние, в котором я пишу. Это Стихия! - поделилась поэтесса. - А если учесть, что еще и живу я в горной стране, где реки бурлят, кипят, несутся, то какой простор для вдохновения! (Смеется). Меня вдохновляют и люди, которые меня окружают. У нас в стране много просто замечательных людей. Мне с этим тоже очень повезло.

По словам Дарии Асановны, она сейчас работает над новым сборником стихов, который так и назвала "Река жизни". Это – шестой поэтический сборник Дарии. Уже одно его название звучит многообещающе и хочется сразу заглянуть в него. Но подождем еще немного. Предыдущие ее сборники "Я поймала удачу", "Жизнь – любовь", "Сила в корнях", "Следы любви" уже вошли в историю отечественной поэзии. От названия на обложке до последней строки книги пронизаны светом любви к жизни, к близким и дорогим людям, к родным местам, к любимому Бишкеку и к стране.

И все почитатели ее таланта – а таких тысячи в нашей стране, вопреки мнению, что нынче стихов не читают, согласятся, с тем, что Дария Кайбылдаева не тревожит Слово понапрасну. Она смотрит на поэтическое слово как на природную силу, например, "Учат птицы, парящие в небе, Как взмывать над бедой высоко" или в другом стихотворении: "Ведь дух идет с родных истоков, Ты корни эти не забудь".

Ей поистине дан дар словесной ворожбы, ее поэтические образы настолько эмоционально сильны и многообразны, что вызывают у читателей позитивный настрой к жизни. А это и есть главная ценность творчества поэтессы Кайбылдаевой.

И то, что она признана "Самой лучшей творческой музой года", более чем заслуженно. Она действительно лучшая поэтесса страны. Это подтверждают и ее коллеги по творческому цеху.

- Хороший поэт – это прежде всего человек, обладающий не только талантом, но и, конечно, огромным трудолюбием. А главное - он должен постоянно действовать, любить жизнь, несмотря на то, какой стороной она к нему повернулась, и верить, что она все-таки прекрасна, – сказал vb.kg член Союза писателей Кыргызстана, прозаик и драматург Жумабек Токтогазиев на презентации последнего сборника Дарии Кайбылдаевой. - Дария именно такая поэтесса, ее энергии можно по-хорошему позавидовать, а ее любви хватает на всех. Это чувствуется в каждой ее строчке. Уверен, что мы побываем еще на нескольких презентациях ее книг. Желаю моему другу успехов, новых книг и неиссякаемого вдохновения.


