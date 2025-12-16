Погода
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады-2026

Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2026 официально подтвердил участие американской певицы Мэрайи Кэри в церемонии открытия, которая состоится 6 февраля в Италии.

Отмечается, что выступление артистки станет ключевой частью шоу и будет соответствовать главной теме церемонии - "Гармония", символизирующей единство и дух олимпийского движения.

Церемония открытия пройдёт в уникальном формате: впервые в истории Олимпийских игр мероприятие одновременно состоится на четырёх площадках - стадионе "Сан-Сиро" в Милане, а также в Кортина-д"Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Стоимость билетов на церемонию варьируется от 260 до 2000 евро. Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля.


Олимпийские игры
