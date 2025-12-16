Златан Ибрагимович станет факелоносцем Олимпиады-2026

Советник президента "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с факелом зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии. Ранее стало известно, что экс-футболист сборной Швеции вошёл в число факелоносцев и примет участие в церемонии открытия Игр.

"Скоро…" - подписал Ибрагимович снимок с олимпийским факелом и талисманами соревнований в социальной сети X, отметив официальный аккаунт Олимпийских и Паралимпийских игр.

Златан Ибрагимович завершил профессиональную карьеру летом 2023 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут допущены к участию в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.