Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась на 11,7%, сообщили в Минздраве КР.

Отмечается, что на 50-й неделе 2025 г. (с 8 по 14 декабря) зарегистрировано 37 629 случаев ОРВИ и гриппа, по сравнению с 49 неделей (42 561 случай) наблюдается снижение заболеваемости на 11,7%. Из всех заболевших 72,2% составляют дети до 14 лет.

На 15 декабря по республике 526 школ переведены на онлайн-обучение на время инкубационного периода.

Также закрыты 403 дошкольных образовательных учреждения на время инкубационного периода.

Источник: Кабар