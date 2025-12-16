В Кыргызстане поэтапно внедряется система видеонаблюдения на скотобойнях

В Кыргызстане в целях обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности Службой ветеринарного и фитосанитарного надзора поэтапно внедряется система видеонаблюдения на скотобойнях и рынках скота, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На сегодняшний день видеокамеры установлены на 54 скотобойнях, 5 рынках скота, а также в 1 ветеринарно-санитарной экспертной лаборатории (ВСЭЛ) Московского района.

В настоящее время в общей сложности 23 камеры видеонаблюдения функционируют в рабочем режиме, обеспечивая постоянный мониторинг процессов на рынках скота и скотобойнях.

Кроме того, Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора прорабатывает вопрос совместно с опытным специалистом компании Dahua, обладающим глубокими знаниями в сфере видеонаблюдения, по установке дополнительно 37 камер и их полной интеграции в систему Ситуационного центра.